Czene Gábor;

offshore;

2022-09-16 06:30:00

A magyar adóparadicsom, ahol a rejtélyes, minisztériummal is szerződő cég is meghúzta magát

A nógrádi településnek ma már semmi haszna nincs abból, hogy több száz vállalkozás ide jelentette be a székhelyét. Az egyik ilyen – fölöttébb rejtélyes – kft-vel Csák János minisztériuma kötött havi másfél milliós tanácsadói szerződést.

Ismeri ön Marencsák Kittyt? – az Egyházasdengeleg főutcáján megszólított ősz hajú, kissé borostás férfin érződik, hogy szívesen segítene. Erősen gondolkodik, de egy idő után nem látja értelmét az agytornának, és tanácstalanul megrázza a fejét: „Nem ismerem. Kicsoda ő?”.

A kérdés jó, pontosan ezt szeretnénk megtudni mi is. A közelmúltban a hvg.hu írta meg, hogy egy 2024 május végéig szóló szerződés értelmében „bizalmi jellegű tanácsadásért” havi nettó 1,5 millió forintot kap az AVIAN FUND Innovációs és Technológiai Tudásközpont Kft. a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Ennek a cégnek az ügyvezetője és egyedüli tulajdonosa a 30 éves Marencsák Kitty, akiről csak annyi egyéb információ lelhető fel az interneten, hogy a 2019-es Most van most című magyar film producere volt.

Akadnak más furcsaságok is. Laptársunk cikke szerint a cég tevékenységi körei között nem szerepel tanácsadás. Az AVIAN FUND Kft. működése első két évében 0 forint árbevétel mellett csak veszteséget termelt. Tavaly ugyan volt nettó 3,7 milliós bevétele, ez az összeg azonban nem érte el azt a 4,5 milliót, ami most három hónap alatt befolyt a minisztériumtól.

A hétköznapi délelőttön autót elvétve látni a faluban, embert is alig. Az éppen érkező helyközi buszról ketten szállnak le. A kocsma csak reggel hattól kilencig és délután háromtól nyolcig tart nyitva, de legalább van: az egyik közeli településen már az is bezárt.

Ebben a környezetben szürreális látványt nyújtanak a Petőfi út 2-ben a táblán sorakozó vállalkozások nevei. Több mint harminc cégnevet számolunk össze, közöttük találjuk az AVIAN FUND Kft-t is.

Nézelődésünkre egy férfi nyit ajtót, akiről kiderül, hogy Kovács Krisztiánnak hívják, az egyik korábbi polgármester, Kovács Tibor fia.

Kovács Krisztián az ezzel foglalkozó cég „üzletvezetésre jogosult tagja”. A névtáblán felsorolt kft-k csak bejelentkeztek ide, valódi tevékenységüket (amennyiben van) másutt végzik.

Ember itt nem szokott járni – mondja a nyilatkozatához nevét adó, de fotózást nem vállaló Kovács Krisztián, akinek az a feladata, hogy az adott cégnek érkező postát továbbítsa az ügyvezető címére. Marencsák Kittyvel is csak egyszer, a székhelyszolgáltatási szerződés aláírásakor találkozott, talán tavaly, de már arra sem emlékszik, hogyan néz ki. A Csák János minisztériumának adott havi 1,5 milliós tanácsadás híre eddig nem jutott el hozzá.

Egyházasdengeleg kedvező helyszín arra, hogy üzleti vállalkozások ide jelentsék be a székhelyüket, a falu vezetése ugyanis régebben eltörölte az iparűzési adót. Nem ez a település volt az egyedüli. A privatbankar.hu cikke már tíz évvel ezelőtt is „belföldi offshore”-nak nevezte a jelenséget. Általában kisebb falvak döntöttek a 0 százalékos iparűzési adó mellett, amelyeknek eleve minimális bevétele származott ebből a forrásból. Kovács Krisztián elmondása szerint a cégek egyszerűen csak beütik az internetes keresőbe a „székhelyszolgáltatás” kifejezést, és kiválasztják azt a települést, amelyiket szimpatikusnak találnak.

Miért érte meg egy községnek, hogy magához csábított olyan vállalkozásokat, amelyek helyben csak névleg működnek, de sem iparűzési adót nem fizetnek, sem munkahelyeket nem teremtenek? A megfejtés: a falunak a székhelyre bejelentett gépjárművek után fizetett adóból volt pénze, amit a költségvetés korábban átengedett az önkormányzatoknak.

Egyházasdengeleg az iparűzési adó eltörlése mellett más módszerrel is próbálkozott. Bár – ahogyan azt a privatbankar.hu említett cikke írta – a gépjárműadó központilag szabályozott adó, így annak mértékét elvileg sem elengedni, sem csökkenteni nem lehet, a faluban azt találták ki: a náluk bejelentett cégeknek pont annyi támogatást nyújtanak, amennyi a befizetett gépjárműadó 50 százaléka. Praktikusan tehát nem csak a teljes iparűzési adót, hanem a gépjárműadó felét is elengedték.

Csakhogy mára alaposan megváltozott a helyzet: a kormány előbb részben, majd teljes egészében elvonta a gépjárműadóból befolyt összeget az önkormányzatoktól.

További kérdéseinkkel Berkes Balázst, Egyházasdengeleg független polgármesterét keressük. A polgármester – aki szintén nem vállalja a fotózást – „politikai ügyben” semmiképpen se szeretne nyilatkozni, a Marencsák Kitty-féle cég tanácsadói szerződéséről amúgy ő se hallott.

Az érvényben lévő központi tiltás miatt ráadásul a településnek jelenleg adó kivetésére sincs lehetősége.

Egyházasdengelegen amúgy nem kizárólag a Petőfi út 2-ben végeznek székhelyszolgáltatást. A főutcán két hasonló házra bukkanunk: a Rákóczi út 59-ben 24 cégnevet látunk kiírva, a Rákóczi út 40-ben mintegy 170-et. Összesen ez már közelít a 230-hoz, Egyházasdengelegen ennyi bejelentett cég jut a kevesebb mint félezer lakosra.