nepszava.hu;

18+;tényleges életfogytiglani fegyházbüntetés;kovácsvágási emberölés;

2022-09-16 16:55:00

Élete végéig rács mögött marad a kovácsvágási gyilkosság elkövetője

Korábban egy másik férfi ártatlanul ült három évet letartóztatásban, az igazi tettest csaknem 10 évvel később fogták el.

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki még 2011-ben brutális kegyetlenséggel végzett egy idős asszonnyal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Kovácsvágás településen - derül ki a Miskolci Törvényszék tájékoztatásából.

A bíróság a férfit kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Vagyis ez azt jelenti, hogy

A törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott és élettársa mély szegénységben éltek Kovácsvágáson.

Éppen ezért elhatározta, hogy a közelükben élő tehetős férfi édesanyjához – akiről feltételezte, hogy pénzt és értéktárgyakat szerezhet meg tőle – betör és akár meg is öli. Tervébe élettársát is beavatta. Előzetesen kifigyelte a sértett napi rutinját, mozgását, illetve, hogy kik és milyen napszakban szokták látogatni. A végzetes éjszakán az idős nő házához lopakodott és várta, hogy elaludjon. Még a villanyórát is fel-le kapcsolgatta, de áldozatának ez sem tűnt fel. Miután a nő nyugovóra tért az egyik ablak benyomásával behatolt a házba és ott kutatni kezdett, majd rátámadt a zajra felriadó asszonyra.

Ezután gyertyát gyújtva folytatta a kutatást, de értékeket nem talált, egy üveg bort vitt magával. A helyszínről menekülve levette cipőjét, amit utóbb el is égetett, illetve borssal szórta fel az utat, hogy nyomára szaga alapján se lehessen bukkanni. Az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bár pár percig élt, de gyötrelmes kínok közepette életét veszítette. R. Béla ártatlannak tartotta magát, az egész eljárás alatt hallgatag maradt, s az utolsó szó jogán is tagadta a bűncselekmény elkövetését. Azt hangoztatta, egy összeesküvés áldozata lett. Azonban a bizonyítékok ellene szóltak. A tanúvallomások, a bírói engedélyhez kötött leplezett eszközként beszerzett hangfelvételek tartalma, a genetikai és orvosszakértői vélemény, és további bizonyítékok alapján teljességgel kizárta a másként történés lehetőségét és a vádlottat négyszeresen minősülő emberölés bűntettében találta bűnösnek. Megállapítható volt ugyanis, hogy a férfi előre kitervelten, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel követte el a bűntettet. A törvényszék kiemelte, hogy a vádlott csupán azért oltotta ki a sértett életét, hogy utóbb ne ismerje fel, ez pedig aljas célnak tekinthető. Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. Az eljárás a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

Korábban egyébként egy másik férfit vádoltak meg a gyilkosság elkövetésével, mivel a helyszínen megtalálták a DNS-ét. Emiatt éveket töltött letartóztatásban, mely miatt több millió forint kártérítést kapott. Az igazi elkövetőt 2020 őszén fogták el.