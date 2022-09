P. L.;

Megoldás Mozgalom;Gattyán György;tisztújítás;Huszár Viktor;

2022-09-16 16:00:00

Gattyán György háttérbe vonul, új elnököt választottak a Megoldás Mozgalom élére

A párt szerint elengedhetetlen az alulról építkezés.

Huszár Viktor a Megoldás Mozgalom új elnöke - derül ki a párt Országos Sajtószolgálathoz eljuttatott közleményéből. Ebben felidézik, a párt vezetői áttekintették a választások óta eltelt 5 hónapot és megállapították, hogy "az ország gazdasági helyzete, a lakosság mentális állapota, valamint a szűnni nem akaró folyamatos politikai sárdobálás és cselekvéshiány miatt, soha nem látott igény van a Megoldás Mozgalom jelenlétére."

A párt szerint elengedhetetlen az alulról építkezés, a megyei szervezetek felállítása és egy operatívabban működő elnökség létrehozása, ezért a tisztújításon Gattyán György elnök, a párt alapítója nem jelöltette magát újra pozíciójára. Az elnökség egyhangú szavazással Huszár Viktort, a párt eddigi digitalizációért felelős alelnökét választotta a mozgalom élére - közölték.

A párt közgyűlése arról is döntött, hogy Bajusz Krisztina munkajogász mellett Bogó Dániel ügyvéd személyében egy új alelnöke is lesz a Megoldás Mozgalomnak. Gattyán György alapítóként továbbra is segíti a Megoldás Mozgalom munkáját - tették hozzá.