P. Zs.;

infláció;forintárfolyam;MNB;

2022-09-16 20:22:00

MNB: Idén már nem csökken az infláció

A piaci elemzők már korábban is jelezték, hogy az áremelkedések tetőzése áttolódhat 2023-ra, a mostani nyilatkozat szerint már a jegybank is ezzel számol.

Árfolyam Idén még nem áll meg az infláció emelkedése Magyarországon, ez 2023 elejére várható – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

A piaci elemzők már korábban is jelezték, hogy az áremelkedések tetőzése áttolódhat 2023-ra, a mostani nyilatkozat szerint már a jegybank is ezzel számol. A bizonytalanságot jól jelzi, hogy ez már az MNB idei negyedik korrigált inflációs prognózisa. A KSH szerint augusztusban 15,6 százalék volt a pénzromlás, ami az elemzői várakozások szerint már szeptemberben elérheti a húsz százalékot, a csúcs pedig akár 23 százalék is lehet. Így éves átlagban idén 14, 2023-ban 14-15 százalék lehet az infláció. Az MNB tavaly decemberben kiadott Inflációs jelentésében még azzal számolt, hogy idén 4,7-5,1 százalékos tartományban lesz az áremelkedések üteme, ami 2023-ban 2,5-3,5 százalékra csökken, igaz ekkor még nem voltak jelei az ukrajnai háborúnak, ennek ellenére ilyen durva mellélövést még nem produkált az MNB az elmúlt legalább fél évszázadban.

A kedvezőtlen hír ellenére pénteken kis mértékben erősödni tudott a forint a hét közepi zuhanás után. Az elmúlt napokban jelentősebb gyengülésnek indult a hazai deviza, az euró árfolyama a hét közepén átlépte a 400 forintos szintet, majd csütörtökön a 410-et is tesztelte, ahonnan még visszapattant az árfolyam. Vagyis az euró ára néhány nap alatt 15 forinttal ugrott elsősorban a Magyarország ellen induló jogállamisági eljárás, és a több ezer milliárd forintos tervezett uniós támogatásmegvonás miatt. Az Európai Bizottság vasárnap dönt az eljárás folytatásáról, és mert a döntés borítékolható, a jövő héten további gyengülés várható a forintpiacon, hacsak más oldalról nem kap segítséget az árfolyam.

A csütörtöki 410 forint közeli ár után pénteken az euró árfolyama 403,3 forintig olvadt le, annak ellenére, hogy semmilyen érdemi, a forintot pozitívan érintő hír nem látott napvilágot. Az erősödés mértéke meglepő, bár a piac számított a csütörtöki gyengülés utáni korrekcióra. A nap végén újra gyengült a forint, és 405 forint könyékén kereskedtek az euróval.