MTI-Népszava;

Novák Katalin;Magyarország;barátok;

2022-09-17 16:00:00

Novák Katalin szerint hálás dolog, ha valaki Magyarország barátja

Egyúttal megmagyarázta azt is, miért lehetünk mi a béke hírnökei az ukrán konfliktusban.

Ha valaki veszi a fáradságot és megismer bennünket, akkor megtapasztalhatja, hogy Magyarország barátjának lenni talán nem is olyan nehéz, de mindenképpen hálás feladat, vállalás - mondta Novák Katalin köztársasági elnök a Magyarország Barátai közösséget köszöntve szombaton Budapesten, a Sándor-palotában az MTI szerint.

Az államfő kiemelte: sok barátunk van szerte a világon, és egyre többen vannak, de az is a feladataink közé tartozik, hogy a barátaink hangját felhangosítsuk. Az elmúlt évtizedekben Magyarország barátai talán csendesebbek voltak a kelleténél, vagy azoknál, akik nem ismerik és ennek megfelelően nem is szeretik annyira Magyarországot - fogalmazott Novák Katalin, megköszönve a Magyarország Barátai közösség támogató, a magyarságot megismerni segítő kijelentéseit.

A köztársasági elnök szólt a családalapítás és a szakmai élet kiteljesítésének összeegyeztethetőségéről, a tehetséges fiatalokat támogató Stipendium Peregrinum programról és a családbarát Magyarország kiépítéséről is.

Novák Katalin azt mondta: mi Magyarországon kimondjuk, hogy a gyermekekben látjuk a jövőt, a fogantatástól kezdve védjük az emberi életet, és később sem engedjük el a gyermeket nevelő szülők kezét. Rámutatott arra, hogy a családközpontú intézkedések nem voltak hiábavalóak az elmúlt tíz évben, hiszen Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben a házasságkötések száma szerte a világon. Kétszer annyi fiatal köt házasságot, mint tíz évvel ezelőtt. A korábbi 35 ezerhez képest mára a 70 ezret meghaladta a házasságkötések száma, hatvan éve nem látott mélyponton van a válások száma, az abortuszok száma felére csökkent, a gyermekvállalási kedv 25 százalékos emelkedést mutat - sorolta. Emlékeztetett: annak érdekében, hogy a családközpontúság nemzetközileg is vonzó perspektíva legyen, elindította a családbarát elnökök hálózatát. Mint mondta, az elnökökből, az országok egyes számú vezetőiből szeretne olyan hálózatot alapítani, amely kifejezetten a családközpontúságot tűzi célul.

A köztársasági elnök szólt arról is, hogy Magyarország kiáll az üldözött keresztények mellett szerte a világon, beszélt az Ukrajnában zajló háborúról, az előttünk álló kihívásokról. Felhívta a figyelmet arra, hogy déli határunkon, a Nyugat-Balkánon húsz évvel ezelőtt fejeződött be a háború, tehát mi egy olyan ország vagyunk, amely a második világháború után, az elmúlt három évtizedben kétszer tapasztalhatta meg a közvetlen szomszédságában dúló háborút.

Hozzátette, hogy mindkét érintett régióban élnek magyar emberek, Ukrajnában, Kárpátalján mintegy 150 ezren. „Éppen ezért is lehetünk mi a béke hírnökei, a béke követei” - hangsúlyozta Novák Katalin. Az államfő elmondta: a Nyugat-Balkán ma sem teljesen békés, egy olyan régió, amelyre oda kell figyelnünk. Emlékeztetett: az elmúlt időszakban járt Szerbiában, Koszovóban, Horvátországban és Romániában is, megbeszélést folytatott az elnökökkel. A következő napokban Londonba, majd New Yorkba utazik, ott az ENSZ-közgyűlésen vezeti majd a magyar delegációt.

Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy több mint kétszázan, öt földrész 25 országából érkeztek a rendezvényre. Kiemelte: nemzeti létünk fennmaradása a családoktól függ, a Kárpát-medencében és az egész világon élő családoktól. Mint mondta, a világ bármely részén a magyar családok viszik tovább a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, amellyel különlegesek vagyunk Európa közepén, s amely egy hihetetlen összetartó erő.

A fogadás után a köztársasági elnök a rendezvény vendégeivel kilátogatott a Szent György térre, ahol megtekintették a Huszártánc című programot.