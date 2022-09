R. Hahn Veronika (London);

II. Erzsébet királynő;temetés;London;III. Károly;

2022-09-19 19:19:00

Elbúcsúzott a királyi család és a világ II. Erzsébettől

Tökéletes szervezettségben búcsúzott el a királyi család és a világ II. Erzsébettől. Emberemlékezet óta nem volt és egyhamar nem is lesz hasonlóan nagyszabású temetés.

Az előzetesen bejelentett rendet percnyi pontossággal betartva búcsúztatták el hétfő délelőtt Westminsterben, majd délután Windsorban a szeptember 8-án 97. életévében, több mint 70 évnyi uralkodás után elhunyt II. Erzsébet királynőt. A gyászünnepségek minden idők legnagyobb nézettségű tévés eseményének bizonyulhatnak, 4,1 milliárdan lehettek rá kíváncsiak a világ minden táján.

A végső istenhozzádot megelőző estén, az országos egyperces néma csend után III. Károly újabb üzenetben fordult a nemzethez, köszönetet mondva maga és a királyné nevében az édesanyja halála óta eltelt tíz napban érkezett, az ország és a világ együttérzéséről és támogatásáról biztosító üzenetekért. Ezt megelőzően az új királyi, walesi és wessexi hercegi pár, valamint Anna hercegnő és férje minden korábbi Buckingham-palotai fogadást meghaladó számú nemzetközi méltóságot látott vendégül visszafogott hangulatú koktélpartin. 200-250 méltóság és házastársa volt hivatalos. Katalin walesi hercegné külön találkozás keretében adta meg a tiszteletet az ukrán elnököt képviselő Olena Zelenszkának.

A hétfő délelőtti szertartás egészében és számos, gondosan kiválasztott, jelképes részletével írta be magát mindenki emlékezetébe. Felejthetetlen a tökéletesen megtervezett, begyakorolt és megvalósított katonai parádé. Megrendítő volt, ahogy a mélyen gyászoló királyi család III. Károly oldalán vonult a II. Erzsébet koporsóját szállító 123 éves ágyútalpat vontató tengerészgyalogosokat követve a Westminster Hall és a westminsteri apátság, majd az istentisztelet végeztével az apátság és a Hyde Park-i Wellington Arch diadalív között. A királyi lobógóval, a birodalmi koronával és a koronázási ékszerekkel díszített koporsóra fia rezidenciáiról, a Clarence House-ból, a Buckingham-palotából és Highgrove-ból összeállított koszorú került. A lobogó színeivel harmonizáló arany, rózsaszínű, burgundi és fehér virágok közé a boldog házasság jelképeként még az 1947-es esküvőről származó szárból növesztett mirtusz és az emlékezést felidéző rozmaring is jutott. A csokrot Károly király kézzel írott rövid üzenete egészítette ki: "In loving and devoting memory. Charles R" - Szerető és odaadó emlékezetben. Károly.

A mindössze egyórás westminsteri istentiszteleten az apátság dékánja és Canterbury érseke elismeréssel adózott Erzsébet elkötelezettsége és kitartása előtt, melyeket áthatott mély keresztény hite. Krisztust követve nem azt várta, hogy neki szolgáljanak, ő akart szolgálni. A szertartásra kiválasztott himnuszok és zsoltárok is "beszédesek" voltak, elhangzott többek között az a 23. zsoltárra épülő dallam is, melyet Erzsébet és Fülöp 1947-es esküvőjére dolgoztak át. A legdrámaibb hatásuk a Last Post takarodónak, a királynői dudás búcsúfutamainak, és 70 év után először ismét egy királyt éltető nemzeti himnusznak volt.

A Hyde Park és a windsori kastély részét képező Szent György-kápolna közötti 25 kilométeres távolságot II. Erzsébet egy, az út mentéről több tízezer szemlélődő által is jól be- és átlátható halottaskocsin tette meg. Az egyik kedvenc rezidenciájához vezető Long Walkon (hosszú út) utolsó katonai tiszteletadásában részesült az elmúlt tíz napban többször is hallott Beethoven-, Mendelssohn- és Chopin gyászindulók hangjai mellett. Az utolsó szakaszon Károly vezetésével csatlakozott a család férfi "elitje". A Szent György-kápolnában tartott temetési ceremónia személyesebb és bensőségesebb volt, mint a westminsteri. A búcsú a királyi koronázási ékszerek eltávolításával vált fájdalmasan véglegessé. Az esti, a nyilvánosság kizárásával rendezett sírbatételen a VI. György emlékkápolnában a királynő újraegyesült szüleivel, húgával és Fülöp edinburghi herceggel. Egyben befejeződött a XX. századhoz kötődő Erzsébeti- és megkezdődött a Károly-kor.