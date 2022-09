R. Hahn Veronika (London);

Nagy-Britannia;Liz Truss;II. Erzsébet királynő;

2022-09-20 16:48:00

Liz Trussnak a "lovak közé kell csapnia", ha el akarja kerülni a megélhetési válság súlyosbodását

Erre a hétre két lényeges indítvány előterjesztése várható a szerdán visszatérő alsóházba.

A tory vezetőválasztási kampány, majd II. Erzsébet halála két teljes hónapra felfüggesztette a kormányzati tevékenységet. Liz Trussnak a "lovak közé kell csapnia", ha el akarja kerülni a megélhetési válság súlyosbodását.

II. Erzsébet utolsó kötelességteljesítéseként szeptember 6-án nevezte ki 15. kormányfőjét. Liz Truss nagy erővel vágott bele a munkába és két nap múlva már elő is terjesztette energetikai programját. Ennek a háztartások szempontjából az volt a közvetlen jelentősége, hogy a már korábban bejelentett 400 fontos gyorssegélyen kívül a villany- és gázszámlák októberben esedékes, évi átlagosan 1971 fontról 3549 fontra (898 ezer, illetve 1,6 millió forint) emelése helyett egy tipikus otthon rezsiköltségét 2500 fontban (1,13 millió forint) limitálja. Az új ársapka két évig lesz érvényben, évi 1000 fontot megtakarítva a családoknak és bizonyos vállalkozásoknak. Ám alig hangzott el az ellenzék vezérének válasza és kezdődött el a vita elsősorban a terv finanszírozásáról, megérkezett az első riasztás a Buckingham-palotából a királynő gyorsan romló egészségi állapotáról. Némi látható zavar után Sir Lindsay Hoyle, a parlament elnöke berekesztette az ülést, és ahogy mondani szokták, a többi immár történelem.

A hétfői temetéssel a hivatalos nemzeti gyászon kívül egy soha vissza nem térő időszak fejeződött be, amikor az országon az érzelmek túláradása vett erőt és az embereket ritka büszkeség töltötte el britségük, a monumentális megemlékezési sorozat tökéletes lebonyolítása miatt. Az összetartásnak kevés jobb példája volt, mint egymás segítése a Westminster Hall előtti négynapos sorállás alatt, melyből több mint 250 ezren vették ki a részüket. A kormány kapott egy kéthetes lélegzetvételi szünetet és építeni tud a minden bizonnyal tiszavirág életű egységes jóérzésre, amikor másodszor is nekiveselkedik a válságkezelésnek. Nem jár rosszul Liz Truss, ha megjegyzi Canterbury érseke, Justin Welby szavait, amikor búcsúztató prédikációjában így fogalmazott: "Az élet minden területén, de különösen a vezetők körében ritka az az ember, aki szerető szolgálatot teljesít. Azokra, akik ezt tették, mindig szívélyesen fognak vissszaemlékezni, míg azok, akik körömszakadtáig ragaszkodtak a hatalomhoz és a kiváltságokhoz, feledésbe fognak merülni". Az anglikán egyház vezetője leplezetlenül Boris Johnsonra gondolhatott.

Liz Trussnak segíthetett a két hét reflektorfény is, bár két ausztrál tévétársaság még így sem tudta azonosítani, amikor belépett a westminsteri apátságba, először azt gondolva, hogy ő és férje "alacsonyabb rangú királyi családtagok". Még hétfő este New York-ba utazott az ENSZ közgyűlésére, melynek során meg akarja szilárdítani az Egyesült Királyság elkötelezettségét Ukrajna biztonsága és területi egysége iránt, folytatva Kijev katonai, humanitárius éa politikai támogatását. A szigetország, mint a második legnagyvonalúbb donor 2022-ben 2,3 milliárd font értékben nyújt segítséget és ezt a szintet a következő évben is tartani fogja. Igény esetén kész további többszörös rakétakilövő rendszerek szállítására, melyek döntő szerepet játszottak abban, hogy Ukrajna több mint 3000 négyzetkilométernyi területet szerzett vissza az elmúlt napokban. Truss katalizálni kívánja a világméretű erőfeszítéseket Oroszország energiaexportból származó nyereségének megakadályozására, egyben véget vetne a tekintélyelvű rendszerektől való energiafüggőségnek.

Erre a hétre két lényeges indítvány előterjesztése várható a szerdán visszatérő alsóházba. Az új egészségügyi miniszter, Thérèse Coffey csütörtökön az ingyenes ellátás, az NHS téli túlélésével kapcsolatos terveit ismerteti. Pénteken kerül sor Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter mini-költségvetésére, melyben a megélhetési válság enyhítését és a gazdasági növekedés serkentését célzó, ellentmondásosnak hangzó elképzeléseit foglalja össze.