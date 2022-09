nepszava.hu;

IQ;teszt;Belügyminisztérium;leállítás;gyermekvédelem;állami gondozás;NAIH;

2022-09-21 11:48:00

Azonnal leállíttatta az adatvédelmi hatóság az államilag gondozott gyerekek IQ-tesztelését

Közleményük szerint nem biztosított a gyerekek és gyámok adatainak védelme az adatvédelmi szempontból igencsak aggályos Testometrika nevű orosz oldalon, amelyen a tesztet elvégeztették volna. Az adatvédelmi hatóság felszólítása a felmérés utolsó napján jelent meg. Még az oldal fejlesztője is úgy gondolja, hogy tesztjeik nem alkalmasak „felelős döntéshez”.

Azonnali hatállyal leállíttatta Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az államilag gondozott gyerekek számára előírt IQ-tesztet, amelyet az adatvédelmi szempontból igencsak aggályos Testometrika nevű orosz oldalon végeztettek volna el a gyerekekkel a belügyminisztérium utasítására – derül ki a hvg.hu beszámolójából.

A kötelező IQ/pályaalkalmassági tesztet a Belügyminisztérium kérésére, két szakaszban kell elvégezni a 6-18 éves, állami gondoskodásban élő gyerekeken. Erre a Testometrika nevű orosz nyelvű honlapot tesztet kell használnia a gyermekvédelmi gyámoknak. A kitöltés végén a gyermek kap egy egyedi azonosítót, a gyámnak ezzel együtt kell megküldenie az eredményt a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére.

Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) korábban közérdekű adatigénylést nyújtott be az eset miatt Pintér Sándor belügyminiszterhez.

A megjelent hírek után a NAIH vizsgálódni kezdett. Közleményük szerint a teszt kitöltésére szolgáló honlapon próbaregisztrációt végeztek, és áttekintették annak működését és szabályzatait. Ez alapján azt állapították meg, hogy

A kitöltésnél ugyanis a gyermekek vagy a közreműködő gyámok személyes adatainak harmadik országbeli adatkezelő általi kezelésére is sor kerülhet, a hatóság azonban nem látja maradéktalanul biztosítottnak az adatkezelés jogszerűségére irányadó feltételek teljesülését, az érintettek megfelelő tájékoztatását és az őket megillető jogosultságok gyakorlásának lehetőségét.

Az adatkezelés körülményeinek vizsgálatára a NAIH hivatalból eljárást indított, amelynek során arra szólította fel az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, hogy szüntesse meg az egyedi utasításban elrendelt adatkezelést, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket a keletkezett személyes adatok törlése érdekében is.

„A Hatóság ezúton is felhívja az utasítással érintett gyermekvédelmi gyámok, helyettes gyámok, nevelőszülők, illetve a gyermekotthon/lakásotthon nevelőinek a figyelmét arra, hogy a szakellátott 13-18 éves korosztályú gyermekek 2022. szeptember 1–22. között esedékes felmérését az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat elnökének utasításában meghatározott honlapon ne végezzék el” – közölték.

Mint azt a portál megjegyzi, az intézkedést némileg árnyalja, hogy

A fentiekben ismertetett adatkezelés további körülményeit a Hatóság jelenleg is vizsgálja – áll a közleményben.

A portálnak a Testometrika fejlesztője is azt írta, a náluk végzett tesztek

Mint arról mi is beszámoltunk, a Testometrika esetében az adatkezeléshez már azzal hozzájárul az ember, ha megnyitja az oldalt, és kérvényt kell küldenie, ha ezt vissza akarja vonni. Az orosz törvények azonban lehetővé teszik, hogy bizonyos esetekben akkor is tovább kezeljék az adatokat, még akkor is, ha a látogató külön jelzi, hogy nem járul hozzá ehhez.