Varga Péter;

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;3D nyomtatás;

2022-09-22 14:35:00

Az ipari méretekben folyó 3D-s nyomtatás ma már nem a jövő, de hol tart valójában?

A jövő anyagai címmel rendeztek konferenciát a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.

Hogyan változnak a bennünket körülvevő anyagok? Milyen anyagokból készül majd a ruha, a lakástextil, az autóülés vagy más tárgyak 20-30 év múlva vagy esetleg már a közeljövőben? Milyen szerepet játszik a design és az anyaghasználat a gazdaság fenntarthatóbb alapokra helyezésében? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a MOME Innovációs Központja a Jövő anyagai címmel a napokban rendezett konferencián, ahová az anyaginnováció meghatározó szereplőit hívta el.

A konferencia első napján tartott előadásoka 3D-és nyomtatás anyagairól, intelligens textilekről, továbbá a műanyagkörforgásról, a megújuló energiaforrásokról és a műanyagok biológiai lebonthatóságáról szóltak. Az előtérben kisebb kiállítás volt látható 3D-vel nyomtatott tárgyakból és ugyanitt működés közben is megnézhettünk egy irodainak nevezett, nagyobb hűtőszekrény méretű, valójában ipari 3D nyomtatót, amely körülbelül annyiban különbözik a kis otthoni verziótól - ilyet bárki viszonylag olcsón vehet - mint egy nyomdaipari szövegnyomtató a házi használatra gyártottól. A tárgyakat a Varinex hozta el, a cég alapítója, stratégiai igazgatója Falk György elmondta, 25 évvel ezelőtt az elsők voltak Magyarországon, akik elkezdtek foglalkozni ezzel a technológiával. Prototípusokat készítettek, azután az elsők voltak azok között is, akik 6-7 éve, amikor a 3D-s nyomtatás az új anyagoknak köszönhetően már ipari méretekben használhatóvá vált, sorozatgyártott termékek bérgyártásával is megjelentek a piacon.

“Legtöbbször valóban nem is látszanak azok az alkatrészek, amelyek így készültek. Ennek a technológiának sok területe létezik, és könnyen lehet, hogy ma már így hatékonyabb, olcsóbb a sorozatgyártás, mint a hagyományos módokon. Az itt bemutatott Stratasys gép hatszázezer, a Pantone színskálának megfelelő színben, tucatnyi keménységi fokozatban tud modelleket előállítani 14 mikron vastagságú rétegekből. Ez a PolyJet technológia, amit lényegében épp úgy képzelhetünk el, mint egy szöveg- vagy képnyomtatót: nagyon vékony, színes rétegeket épít egymásra, amelyekből felépül az adott tárgy, ezért a fröccsöntéshez képest lassabb a technológia, de a hagyományos szerszámokban legtöbbször ilyen formákat nem, vagy csak nagyon bonyolult és drága szerszámgyártási megoldásokkal lehet készíteni. Az ilyen típusú nyomtatók műgyantával, hőre keményedő műanyagokkal dolgoznak, amelyek nem a legkeményebbek, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy 2-3 óra, vagy esetleg egy éjszaka alatt elkészüljön egy olyan prototípus, amit más módon nem is lehetne legyártani, vagy hetekig-hónapokig tartana valahogy kifaragni, összeállítani” - magyarázta a cégvezető.

,,Ma már a 3D nyomtatók képesek akár napi hétezeres mennyiségben gyártani - húszezer darab már a hagyományos technológiák területe –, kisebb mennyiség így is megérheti. Kicsi, de bonyolult alkatrészekről van szó, ezekre mindennaposak a megrendeléseik, mert havi ezres nagyságrendű mennyiségeket nem éri meg a hagyományos fröccsöntési módszerrel gyártani, így gazdaságosabb lehet a nyomtatás, és a hozzávaló anyagok most már felveszik a versenyt a fröccsöntésnél alkalmazottakkal. Az is hozzájárul a költségek csökkenéséhez, hogy nem kell a kisebb mennyiségben előállított tárgyakhoz külön szerszámokat gyártani, ráadásul ez a gyorsaságot is segíti, így még egy nagy autógyárnak is megérheti 3D nyomtatott dolgokat rendelni, akár csak ötezer példányban."

S hogy miért éri meg szemüvegkeretet 3D nyomtatással készíteni? ,,Itt lép be a képbe az emberi hiúság: ha valakinek egyedi szemüveg kell, megkaphatja. Bármelyik nagy divatcég legalább húszezret gyárt le fröccsöntéssel, de egy egyedi megrendelésre nyomtatott szemüveggel sohasem fog ugyanolyan szembe jönni az utcán. Németországban 25-30 vállalkozás is lehet, ami csak szemüvegkeretekkel foglalkozik” - tudtuk meg Falk Györgytől.

A gépek általános célúak: egyik nap rókakoma figurát, másnap atomerőmű-alkatrészt készíthetnek, ami ismét csak óriási előny a hagyományos technológiákkal szemben. Az anyagok terén az űr- és a repülőgépipar diktál, hiszen egy utasszállító repülőgépbe nem építhető be akármilyen minőségű alkatrész. Magasak az elvárások: ha például kigyullad egy kábel, a 3D nyomtatott kábeltartó termeljen olyan gázt, ami eloltja a tüzet, de közben ne mérgezze meg az utasokat. A műanyagok, ezekben az alkalmazásokban speciális, hőre lágyuló polimerek, akár 200 Celsius fokot is kibírnak. Egy Airbus A350-esben már több, mint ezer 3D nyomtatott alkatrész van, és külön tervezőcsapat vizsgálja át, mit lehetne még nyomtatással készíteni, hiszen ez az eljárás sokkal olcsóbb.

A mérethatárra vonatkozó kérdésünkre a szakértő elmoondta: vannak nagyobb gépek, amelyekkel akár egy asztal vagy egy szék méretű tárgyat is ki lehet nyomtatni, de a nagy méret exponenciálisan növeli a költségeket. Esetleg egyedi, dizájner darabok esetén lehet ennek létjogosultsága. A tervezői szabadság sok mindenre lehetőséget ad, remélhetőleg az emberek gondolkodásmódja is egyre inkább követi a technológia változásait.