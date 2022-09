nepszava.hu;

Orbán Viktor;frakcióülés;szankciók;Balatonalmádi;orosz-ukrán háború;infláció;Európai Unió;

2022-09-21 22:37:00

Orbán Viktor a szankciók visszavonását sürgette a kihelyezett frakcióülésen

Persze nem maradhatott ki a gyurcsányozás és a brüsszelezés sem.

Exkluzív „értesülésekkel” jelentkezett a Magyar Nemzet néven megjelenő kormányzati propagandakiadvány online változata arról, mit mondott szerda este a miniszterelnök Balatonalmádiban, a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén.

„Információik” szerint Orbán Viktor most sem volt visszafogott: pontos és részletes iránymutatást adott „országgyűlési képviselőinek”.

Beszédét azzal kezdte, hogy Ukrajna és Oroszország háborúja már nem lokális, a szankciók változtatták globális gazdasági háborúvá. Véleménye szerint ma már mindenki számára világos, hogy egy elhúzódó háborúra kell számítanunk, arra kell készülni, hogy ez a háború a szomszédunkban folytatódni fog idén és jövőre is. A miniszterelnök szerint éppen ezért minden eddiginél fontosabb kérdéssé vált Magyarország számára a biztonság és a gazdasági, nemzeti szuverenitás védelme, ezért jött létre a honvédelmi alap. A kormányfő jelezte, a háború ugyan aggasztja az embereket, de ami közvetlenül érinti az embereket az az infláció.

Mint mondta, a választások előtt azt gondolták, hogy tervezhetően alakulnak a gazdasági körülmények a háború ellenére is, azonban Brüsszelben elfogadták a gazdasági, kereskedelmi szankciókat, köztük az olajszállítási szankciókat is, majd rögtön az asztalra került a földgázvásárlási szankció is, ezért 2022 júniusától kezdve a földgáz ára egy hónap alatt megkétszereződött, majd egy újabb hónap alatt megháromszorozódott. Hangsúlyozta, ha megszüntetnék a szankciókat, az árak rögtön megfeleződnének, és az infláció is csökkenne. A szankciók nélkül Európa gazdasága újra erőre kapna, és el tudná kerülni a fenyegető recessziót. A pártelnök tájékoztatása szerint amikor ezeket a szankciókat nyár elején Brüsszelben Európára erőltették, akkor az uniós bürokraták nem ezt ígérték. Azt ígérték, hogy ezek a szankciók Oroszországnak fognak fájni, nem az európai embereknek. Azóta kiderült, a bevezetett szankciók több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak.

A szankciókat pedig a magyar baloldal támogatja.

Orbán Viktor kitért az ellenzékre is. Úgy véli, a Gyurcsány-korszak és annak a képviselői akarnak visszatérni, akik egyszer már tönkretették Magyarországot. Ennél a résznél állítólag több képviselő is felhorkant, egyesek még azt is bekiabálták, hogy „soha többet Gyurcsány!” Értékelése szerint azzal, hogy „megalakult a Gyurcsány–Dobrev-árnyékkormány a brüsszeli bürokraták és a Soros-féle NGO-k ezt az árnyékkormányt szeretnék hatalomra juttatni.” Véleménye szerint ez onnan is világos, hogy ők fizetik őket. Ezt tették a választási kampányban, és ezt teszik most is.

Ezt követően megfogalmazta a Fidesz–KDNP jövőbeni feladatát: biztosítani kell az energiaellátást, védeni kell a családokat és a munkahelyeket. Beszéde végén a miniszterelnök leszögezte: Magyarország energiaellátása biztosított. Lesz elegendő földgáz, van villamos energia és van kőolaj is. A szankciók súlyos károkat okoznak az országnak, de kemény munkával van esély arra, hogy ebből a válságból Magyarország úgy jöjjön ki, mint az az ország, amelyik a kanyarban előzni tud.