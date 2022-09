A Kreml-szóvivő fia köszöni szépen, eszében sincs az ukrajnai frontra menni

P. L.;

Oroszország;mozgósítás;orosz-ukrán háború;Dmitrij Peszkov;Lengyelország;Litvánia;Lettország;Észtország;

2022-09-22 16:00:00

Eközben Lengyelország összehangolni igyekszik lépéseit a balti államokkal, miután az orosz hadköteles férfiak tömegesen próbálnak menekülni a mozgósítás elől.

Vlagyimir Putyin szerda reggel mozgósítást rendelt el Oroszországban, mire a hadköteles korú orosz férfiak hanyatt-homlok elkezdték elkapkodni a csak odaútra szóló repülőjegyeket. A jelek szerint mások mellett Nyikolaj Peszkovnak, Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő fiának sincs ínyére a frontra menni meghalni, legalábbis ez derül ki abból a videóból, amit egy, Alekszej Navalnij bebörtönzött orosz ellenzéki vezetőhöz köthető online csatorna készített.

A 444 által kiszúrt videórészlet szerint Dmitrij Nyizsovcev műsorvezető élő adásban felhívta a Kreml-szóvivő fiát. Nyizsovcev toborzótisztnek adta ki magát és afelől érdeklődött, Nyikolaj Peszkov megkapta-e a behívóját, illetve ott tud-e lenni délelőtt 10 órakor a kötelező vizsgálaton. Az Ukrajinszka Pravda tolmácsolása szerint Peszkov közölte, hogy ki van zárva, majd hozzátette:

Aztán azért hozzátette, természetesen nem okoz gondot számára a hazája megvédése, de politikai okokból nem is biztos benne, hogy megvalósítható. Erre szerinte egyiküknek sincs szüksége. Arra a kérdésre, hogy készen áll-e arra, hogy önkéntesként besorozzák, az ifjabbik Peszkov határozott nemmel válaszolt, hozzátéve, csak akkor megy, ha Vlagyimir Vlagyimirovics (azaz Putyin) személyesen utasítja rá.

Apparently Peskov’s son got pranked. ????????



- This is military commissariat. You’re to report tomorrow at 10am to be mobilized.



- My name is Peskov. If you don’t understand it, I’ll address this issue on a different level…



- So, can we put you down as volunteer?



- Surely not! pic.twitter.com/bsrzadzCfJ