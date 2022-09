Papp Zsolt;

szja;egy százalék;egyházak;civil szervezetek;adomány;1+1 százalék;

2022-09-26 14:48:00

Miközben az adó felajánlott egy százaléka furamód főképp állami intézményekhez kerül, az egyházak mára beérték a többi kedvezményezettet

Visszaszorulnak a civilek.

Idén a civil szervezetek és az egyházak esetében is először haladta meg a személyi jövedelemadó (szja) felajánlott egy százaléka a 10,9 milliárd forintot - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelentéséből. Ezzel az egyházak beérték a hagyományosan nagyobb összegekben részesülő civileket.

A felajánlások száma 2016-ban, 2,1 millión tetőzött. Az azóta eltelt időszak visszaeséséhez az is hozzájárulhatott, hogy a bevallásokat már nem az adózók, hanem maga a hatóság készíti el. Így sokan nem foglalkoznak sem a bevallással, sem az egy százalékkal.

Tavasszal a mintegy ötmillió adózóból 1,44 millióan rendelkeztek az szja civileknek juttatható egy százalékáról. E kör mintegy 28,7 ezer szervezetnek 10,94 milliárd forintot juttatott. A rendelkezők száma látványosan csökken: tavaly még 1,66 millióan éltek a lehetőséggel. Emögött a 2022 eleji családi visszatérítés állhat, amikor is több mint 600 ezer, gyermeket nevelő polgár kapta vissza teljes adóját. A közhiedelemmel szemben ugyanakkor e kör is rendelkezhetett az egy százalékról.

A felajánlott összeg mindazonáltal idén még emelkedett is, ami leginkább az adóköteles jövedelmek látványos növekedésével magyarázható.

A legtöbb felajánlást, körülbelül 266 millió forintot - mintegy 36 ezer adózótól - idén is az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMA) kapta. A magyarok leginkább egészségügyi és állatvédelmi célokra adakoznak. A TOP 30-as listán több olyan alapítvány is szerepel – mint például az OMA vagy számos kórház -, amelyek vagy maguk is állami intézmények, vagy jelentős költségvetési támogatásban részesülnek. Így az adózók civileknek szánt egy százaléka sajátos módon jórészt oda kerül, ahova az állam is adná.

Így a kedvezményezett sok esetben az ott tanuló gyermek vagy épp maga a rendelkező. A gyógyításhoz kapcsolódó intézmények kiemelt támogatása pedig az állami egészségügy sanyarú helyzetével magyarázható. Ugyanakkor ezek a folyamatok épp ama, hagyományos értelemben vett civilek elől vonnak el forrásokat, amelyek legfontosabb bevételi forrása máig az egy százalékos rendszer. A helyzet sokak szerint annak szomorú látlelete, hogy a civil társadalom és az adományozási kultúra, az önkéntesség elve az elmúlt 30 év során sem nyert igazán polgárjogot Magyarországon.

Mindemellett a TOP 30-ban szép számmal akadnak önkéntesség elvén alapuló szervezetek is. Ilyen a harmadik legtöbb felajánlásban részesülő, beteg gyermekek utókezelésével foglalkozó Bátor Tábor. Népszerűek az állatmentéssel foglalkozó alapítványok is. Bár a szociális szervezetek kevéssé kapnak figyelmet, a 10. helyre befutott az Országos Gyermekmentő Alapítvány. A másik, szabályerősítő kivétel az Oltalom Alapítvány, amely 66 millió forinttal a 12. Ennek vezetője Iványi Gábor lelkész, aki egyszersmind az egyházi besorolásért váltig küzdő Magyar Evangélikus Testvérközösséget (MET) is irányítja. Kiemelt támogatásukat magyarázhatják a MET és az Orbán-kormány közötti, régóta tartó feszültségek is. A 23. helyen végzett a mára frekvenciáját vesztett, kormányfüggetlen Klubrádió Szabad Sávért nevű alapítványa, amelyet idén 4155 adózó 38,6 millió forintban részesített. Az viszont elgondolkodtató, hogy a Magyar Vöröskereszthez 3121 adózótól mindössze 32 millió folyt be.

A társadalmi kezdeményezések szellemiségét megcsúfoló, az Orbán-kormány udvari szervezeteként emlegetett Civil Összefogás Fóruma (CÖF)-höz 190 adományozótól 1,6 millió forint folyt be, ami az általuk szervezett "békementek" százezres létszámához képest különösen szembeötlő.

A CÖF még ezzel a viszonylag szerény teljesítménnyel is a 773. helyet szerezte meg az érintett szervezetek közel 29 ezres listáján. Az adományozók többsége tehát a kisebb alapítványokat kedveli. Legalább száz adózó csupán 1835 jogosultat részesített előnyben, miközben 12 ezer közhasznú szervezet kapott tíz vagy annál kevesebb adományt.