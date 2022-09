Ungár Tamás írása a Népszavának;

pécsi buszok;

2022-09-22 16:19:00

Újabb vádlottat hallgattak meg a több fideszes politikus érintettségét is felvető Pécsi buszper ügyében, de az eljárás csak újabb abszurd elemekkel gyarapodott

A bíróság vádlottként hallgatta meg a pécsi buszperben azt a holland vállalkozót, akinek a cége 2015-ben az indokoltnál drágábban adott el 115 járművet a város közlekedési cégének. A férfi önmagát ártatlannak, az eljárást röhejesnek tartja. Utóbbival sokan egyetértenek.

Csütörtökön folytatódott a pécsi buszper a Kaposvári Törvényszéken. Ezúttal a holland állampolgárságú S. P.-t hallgatta meg a bíróság, a 62 esztendős férfi kereskedelmi vállalkozása, a Bus and Coach adott el 115 használt Volvo-t a pécsi Tüke Busz Zrt.-nek 3,5 milliárd forintért. A vásárlásból azért lett bűnügy, mert ugyanezeket a járműveket pár hónappal korábban még 2,8 milliárdért kínálták a városnak, s akkor még 123 Volvóból állt a flotta. Így összességében egymilliárdos kár érte a várost. A buszokat az drágította meg, hogy az üzletbe bizományosi értékesítőként beugrott a Bus and Coach, és ez a cég jelentkezett a pécsi önkormányzat által meghirdetett közbeszerzési eljárásra, immár emelt áron kínálva a járműveket. Pécs fideszes többségű közgyűlése azonban nem érvénytelenítette a közbeszerzést, hanem győztesnek nyilvánította a holland céget. Az ügyben a holland rendőrség indított vizsgálatot vesztegetés és pénzmosás gyanújával, s ennek hatására a magyar nyomozóhatóságok is léptek.

Az ügyészség 2020-ban 700 milliós gazdasági csalás vádjával állította bíróság elé a Tüke vezetőjét, P. Istvánt, valamint a buszvétel két közvetítőjét, Cs. András, holland-magyar állampolgárt és a Németországban élő magyar-amerikai állampolgárt, P. Endrét. Utóbbiak 1,7 millió eurós és 500 ezer eurós „sikerdíj”-át sokallták a magyar nyomozók, hisz úgy tűnt, ezért a pénzért szinte semmit se tettek. Az is gyanús volt, hogy P. Endre elutalta a kapott pénzt egy thaiföldi offshore számlára. 2020 őszén, az első tárgyaláson P. Endre vallomást ugyan nem tett, de elismerte bűnösségét, így rá felfüggesztett szabadságvesztést és 170 milliós pénzbüntetést róttak ki.

A tárgyalás során elhangzottak alapján P. Istvánnak jó esélye volt, hogy tisztázza magát, ám a 62 éves mérnök idén februárban meghalt, így felelősségét már nem vizsgálják. Cs. András is ártatlannak vallja magát, állítja, hogy megszolgálta a közvetítői díjat.

S. P. ellen sokáig Hollandiában folyt nyomozás, ám mivel ugyanabban az ügyben nem folyhat vizsgálat két országban, a holland vállalkozó elleni eljárás idén már Magyarországon folytatódott. Így a per negyedik vádlottjaként csütörtökön őt is meghallgatták. A férfi azt állította, hogy nem kapott idézést a tárgyalásra, pedig a holland posta szerint valaki átvette az idézést a vádlott lakáscímén. Hogy ki vette át a hivatalos papírt, azt S. P. nem is sejti. A vádlott a tárgyalásról csak azért értesült, mert Cs. András augusztus végén tájékoztatta őt. Így viszont nem tudott felkészülni a tárgyalásra. Ráadásul a kirendelt ügyvédje nem működött vele együtt, ezért pár napja új ügyvédet fogadott, aki most még felkészületlen. Ezért a vádlott halasztást kért, amit meg is kapott a törvényszéktől. Mindamellett S. P. azért felolvasott egy rövid vallomást, s abban ártatlannak vallotta magát,

Ellenük viszont sosem folyt vizsgálat. A 2018-ban ellenzéki irányításúvá vált pécsi önkormányzat sértettként belépett a perbe, és megidéztette a bíróságra a város korábbi fideszes vezetőit, Páva Zsolt polgármestert és Csizi Péter parlamenti képviselőt, ám ők azt állították, hogy nem folytak bele az ügybe, s mivel tanúként jelentek meg, az ő felelősségük megállapítására ez a per alkalmatlan. A Fidesz legmeghatározóbb térségi politikusát, Bánki Eriket is meghallgatták tanúként, ám ő se mondott a buszvásárlásról semmit, az pedig, hogy a buszügyben Hollandiba utazó Csizi Péterrel egy gépen igyekezett Amszterdamba, Bánki szerint véletlen volt, ő csak egy koncertre ment. Az meg a tárgyaláson szóba se került, hogy a buszvétel során félmillió eurót munka nélkül zsebre vágó P. Endre korábban egy német cégben Bánki Erik üzlettársa volt, és Pécsett a politikuson kívül az amerikai magyart senki sem ismeri. Bánkit erről szerettük volna többször is megkérdezni, ám a politikus sosem válaszolt.

A buszpert december 8-ára napolták, akkor újra S. P.-t próbálja meghallgatni a bíróság. Amúgy S. P. már csütörtökön is mondott egy meglepő információt: ő azért emelte a buszok árát, mert arra számított, hogy Pécs alkudozni fog. A város azonban nem alkudozott, hanem fizetett. E közlés nyomán persze felmerülhet, hogy S. P. miért épp annyiért kínálta a buszokat, mint amennyi hitelt a város fel akart venni a buszvásárláshoz. Az is fura, hogy ha S. P. sikeresen felnyomta az árat, akkor a hasznot miért a semmit se tevő közvetítőknek adta át. Az eladó miért érte be 200 ezer euróval? Ezt talán decemberben megtudjuk.