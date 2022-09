P. L.;

Nagybánya;román;polgármester;magyarellenesség;kürtőskalács;

2022-09-25 10:57:00

Nagybánya polgármestere román zászlóval takartatta le a magyar szöveget egy kürtőskalács-árus bódéján, az RMDSZ-es alpolgármester eltávolíttatta azokat, kirúgták

Cătălin Cherecheșt nagyon zavarta, hogy a helyi magyar kürtőskalács-árus magyar nyelven feliratozott bódéjában árulta a portékáját, ezért kéretlen románosításba kezdett.

Szeptember 23-a és 25-e között tartják Nagybányán a Gesztenyefesztivált, ennek alkalmából pedig a város polgármesterének, Cătălin Cherecheșnek nem akadt jobb dolga, mint a magyar nyelvű bódék feliratait letakarni román zászlóval, illetve román feliratokkal. Pap Zsolt István RMDSZ-es alpolgármester megpróbált szembeszegülni a magyarellenes húzással, mire Cherecheș menesztette - derül ki a Főtér beszámolójából.

Az egyik esetről Dan Ivan, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora tett közzé videót, eszerint a nagybányai polgármestert az zaklatta fel, hogy az egyik kürtőskalácsot árusító bódén magyar nyelven volt olvasható a felirat: „kürtőskalács”.

Ezt Cătălin Cherecheș a jelek szerint nem bírta elviselni, és eképpen utasította embereit:

Sőt, polgármester létére úgy tűnik, Cherecheș nem sűrűn találkozott a tradicionális erdélyi édességekkel, mert tovább sétálva hozzátette: „És oda is. Ahol nem értjük, mit ír (mármint a románok - a szerk.), oda teszünk egy román trikolórt.”

A bódéra csakhamar rá is került két totálisan indokolatlan román zászló, a „kürtős” szót pedig letakarták egy „cozonac” feliratú táblával. Adrian Szelmenczi újságíró, emberi jogi aktivista a Facebookon közölte, jóérzésű politikusnak el kellene távolítania ezeket és bocsánatot kellene kérnie az árusoktól, akiket pusztán azért zaklattak, mert magyarok.

A nagybányai RMDSZ meg is próbálkozott az ellenakcióval, Pap Zsolt István alpolgármester elrendelte az elhelyezett zászlók eltávolítását. Facebook-bejegyzésében az RMDSZ érthetetlennek és elfogadhatatlannak minősítette a polgármester akcióját. Felidézték:

Cătălin Cherecheș erre igen nagy haragra gyúlt, úgy reagált, Nagybánya neve Baia Mare, akkor is, ha „udvariasságból” elfogadják, hogy néhol megjelenjen a Nagybánya elnevezés is (meg mellékesen azért, mert a városban körülbelül húszezer magyar is él - a szerk.). Az érvelés eképpen folytatódott: „Egy olyan városban, amelynek a neve Baia Mare, ha én elmegyek kenyeret venni, akkor ott, ahová én vásárolni megyek, azt írja: Pâine és nem azt, hogy Kenyér. Ha nem akarják megváltoztatni a Kenyér feliratot, akkor tegyék mellé a román zászlót! Akkor értem, hogy én, a román is bemehetek oda. De ha magyarul írja, akkor azt jelenti, hogy nem nekem, a románnak szól.”

A román polgármester hozzátette, mivel Pap Zsolt István, aki „látszólag”a város alpolgármestere, eltávolította a román zászlókat, „ettől a másodperctől visszavonom minden alpolgármesteri megbízatását”.

Egyébként Cătălin Cherecheșnek korábban a törvénnyel is akadt némi dolga: a romániai Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2016-ban korrupcióval gyanúsította meg, ezért előbb őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá helyezték. A DNA szerint a polgármester még 2014-ben felkért egy személyt, hogy vállalja el a Nagybányai Városi Labdarúgóklub elnöki tisztségét, azzal az ígérettel, hogy az önkormányzat finanszírozza a klubot, és az adósságait is kifizeti. Cserébe azonban saját magának kérte a klubnak folyósított összeg egy részét, így 2015 márciusa és augusztusa között 70 ezer lejhez jutott. 2017 áprilisában pedig állítólag 400 ezer lejt kért, azzal a kikötéssel, hogy csak 30 ezer lejnél nem nagyobb részletekben kapja meg. A polgármester azzal védekezett, hogy több ízben is a saját vagyonából segítette ki a klubot, a klub elnöke pedig kölcsönt adott vissza neki.