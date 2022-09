P. L.;

Közös nagyvállalatot hozhat létre a teljes központi régió hulladékszállítására Budapest és a Mol

A változás több szempontból kézenfekvő lehet, de hátránya is van.

Egy nagy, „központi régiós” hulladékos cég van készülőben, amelyet a tervek szerint fele-fele részben irányítana Budapest és a hulladékkoncessziót augusztus közepén elnyerő Mol - értesült a Telex.

A lap szerint Karácsony Gergely főpolgármester a közös cég létesítésével kapcsolatban közgyűlési előterjesztést fog tenni. Lényege, hogy az eddig a Budapesti Közművek Nonprofit (BKM) Zrt. által végzett fővárosi (és budaörsi) hulladékgazdálkodást 2023. július elsejétől a BKM és a Mol közös cége végezhetné egy 2-2 tagú igazgatóság irányításával. Utóbbi részéről ugyan a Telex nem érte el az illetékeseket, a főváros azonban nem cáfolta értesüléseiket. A BKM körülbelül évi 600-700 ezer tonna hulladékot szállított el és dolgozott fel eddig, de ha valóban megkapnának még körülbelül 50 települést az agglomerációból, akkor a jövőben akár harmadával nőhet a mennyiség.

A lap szerint egyébként a Mol ötlete volt a közös cég, hiszen a BKM nagy, sűrűn lakott területet lát el a hulladékgazdálkodás terén. A vállalatnak a tervek szerint már idén év végére meg kellene alakulnia. A BKM egyelőre Budapesten kívül Budaörsöt látja el, az azonban egyelőre nem tisztázott, hogy amennyiben a teljes agglomerációt ők látnák el, az pontosan Pest megye mekkora részét érintené.

A főváros több szempontot is mérlegelt a közös cégről szóló döntés előtt, együttműködési szándékuk azért is volt, mert volt már rossz tapasztalata a városvezetésnek arról, mi van, ha az állam csakúgy elvesz korábban önkormányzati feladatokat. 2021-ben például a dolgozók harmada cserélődött, miután a kéményseprés mint közszolgáltatás elkerült a FŐKÉTÜSZ-től a Belügyminisztériumhoz (Katasztrófavédelem), mivel a BM csak egységes katasztrófavédelmi béreket tudott fizetni. Így az önkormányzati döntés a közös cég mellett a dolgozók érdekében is logikusnak tűnt.

A tervezet kritikája, hogy nincs nyitás a verseny felé, s akik most a szakmában vállalkoznak, nem tudják, ki és miként fogja kárpótolni azokat a hulladékkezelő cégeket, akik ebben az új rendszerben a cégük értékének nagy részét egy csapásra elveszítik. Az átalakítás számukra alapvető bizonytalanságot és az üzleti jövőkép elvesztését jelentheti.