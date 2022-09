P. L.;

2022-09-25 18:47:00

Történelmi siker: Magyarország első kalapból, a legerősebbek közül várhatja a sorsolást a 2024-es labdarúgó Eb selejtezőjére

Korábban ilyen soha nem fordult elő, ezzel jócskán megnőttek a magyar csapat esélyei a 2024. évi Európa-bajnokságon való szereplésre.

Rég nem látott sikereket arat a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatott, a Németország ellen Lipcsében aratott 0-1-es győzelemnek immár számos pozitív folyománya van, egyebek között például az, hogy Magyarország ezzel biztosan az első kalapból, vagyis a legerősebbek közül várhatja a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjének sorsolását.

Korábban ilyen még sosem fordult elő, a Telex szerint még az 1986-os világbajnokság előtt is a második kalapból lett sorsolva Magyarország. A történelmi mélypontunk 2008 előtt volt, amikor is az ötödik kalapba sorsolták vissza a magyar válogatottat. A mostani történelmi siker ugyanakkor persze nem jelenti azt, hogy elbízhatja magát a csapat: mivel az első kalaposokat a Nemzetek Ligája A-divíziójának első és második helyezettjei, valamint a két legjobb harmadik helyezett teszik majd ki, a második kalapban még mindig erős ellenfelek várhatók: Angliát például immár biztos, hogy lesorolják, de a jelenleg szintén alulteljesítő Franciaország akár ugyancsak erre a sorsra juthat. A pénteki győztes gólpasszt adó Szoboszlai Dominik meg is jegyezte, hogy a földön kell járni, nem szabad elszállniuk maguktól.

A nagy sikerű A ligás szereplésnek másik lényeges előnye, hogy igen jó eséllyel fix pótselejtezős helye lesz a magyar válogatottnak arra az esetre, ha nem sikerülne egyenes ágon kijutni az Európa-bajnokságra, bár az első kalapos sorsolásnak köszönhetően ez utóbbira is jócskán megnövekszik a lehetőség. A 24 csapatos Eb-re ugyanis a tíz csoport első és második helyezettje jut ki egyenesen, Németország rendezőként biztos résztvevő, a maradék három helyet pedig a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján elnyerhető pótselejtezők döntik el. Ezen ligánként a négy legelőrébb végző csapat vehet részt azok közül, akiknek az egyenes ági kijutás nem jött össze.

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn este játszik csoportdöntőt a Nemzetek Ligája hatodik fordulójában, ennek keretében a kétpontos hátránnyal második helyen álló, Európa-bajnok olasz válogatottat fogadja a Puskás Arénában. Amennyiben a Marco Rossi vezette csapatnak sikerül győznie, vagy egy döntetlent kiharcolnia, úgy bejut a final fourba, vagyis a Nemzetek Ligája jövő júniusban tartandó négyes döntőjébe. A meccsen a németek elleni győztes gólt szerző, ám a visszavonulását már bejelentett Szalai Ádám utoljára lép pályára a címeres mezben.