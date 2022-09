Á. Z.;

2022-09-26 14:12:00

Meghívót kapott, hivatalos berlini látogatásra utazhat Orbán Viktor

Először Olaf Scholz beiktatása óta.

Várhatóan október 10-én hétfőn berlini látogatásra megy Olaf Scholz német kancellárhoz Orbán Viktor. A magyar kormányfőnek ez az első hivatalos németországi útja Olaf Scholz 2021. decemberi beiktatása óta – írja több egymástól független forrásra hivatkozvai a Szabad Európa.

Magyarország és Németország viszonya meglehetősen hűvös azóta, hogy a 2021. szeptember 21-i németországi parlamenti választáson a politikából távozó exkancellár, Angela Merkel fémjelezte Kereszténydemokrata Unió (CDU) veszített, Olaf Scholz szociáldemokratái (SPD) pedig a szabaddemokratákkal (FDP) és a Zöldekkel együtt koalícióban kormányozhatnak. Jellemző, hogy Orbán Viktor akkor azt írta: „Az új balliberális német kormány távolodik Helmut Kohl Európájától egy német befolyás alatt álló, centralizált brüsszeli bevándorlás- és genderpárti politika felé. Ebben már nem állunk egymás mellett. Az idő fogja megmondani, hogyan alakul a helyzet.”

A Szabad Európa úgy tudja, az Orbán-Scholz tárgyaláson „a magyar félnek érzékeny témák” is szóba kerülnek majd. így a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésén túl a magyar jogállamiság kérdése, az orosz-ukrán háború és a további uniós szankciók lesznek, amelyek az Orbán-kormány a deklarációk szintjén élesen ellenez. Ebben a kérdésben egyébként van esély közös nevezőre jutni a németekkel, akik nincsenek elragadtatva a büntetőintézkedésektől, Olaf Scholzot pedig eleve sokan támadják azért is, amiért csak kénytelen-kelletlen száll be az Ukrajnának szánt fegyverszállításokba.