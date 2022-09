Halmai Katalin (Brüsszel);

Európai Unió;oroszok;vízumkényszer;Oroszország;

2022-09-26 19:24:00

Útmutató készül, mi legyen az EU-ba tartó oroszokkal

Az Európai Unió tagállamai hétfőn megállapodtak, hogy felkérik az Európai Bizottságot: frissítse fel az Oroszországgal kapcsolatos vízumpolitikára vonatkozó iránymutatásokat.

Az útmutató átdolgozására azért van szükség, mert az utóbbi napokban sok orosz állampolgár próbálta átlépni az Unió határait, menekülve a katonai mozgósítás elől. A kormányok egyúttal megbízták a Frontexet, az EU határ-és partvédelmi ügynökségét, kísérje figyelemmel, hogy mi történik az adott határszakaszokon, illetve a menekülők által célba vett harmadik országokban.

Az Európai Unió az Ukrajna elleni orosz agressziót követően szinte azonnal repülési tilalmat vezetett be a közösség államai és Oroszország között. Az orosz állampolgárok mostanáig csak harmadik országok közbeiktatásával, vagy az Oroszországgal határos tagállamok szárazföldi határátkelőin tudták megközelíteni az Uniót. De hamarosan ez utóbbinak is vége, miután a szomszédos országok sorban húzzák le a sorompót előttük.

Finnországba a hétvégén annyi orosz akart bejutni, mint az év folyamán még soha: szombaton 8600-an léptek be az országba és 4200-an utaztak tovább onnan, vasárnap pedig több mint 8300 orosz érkezett és 5100 távozott. A skandináv ország szeptember 23-án bejelentette, hogy jelentősen korlátozni fogja az orosz állampolgárok beutazását, és a döntést a következő napokban véglegesíti. Közben a balti államok már szinte teljesen lezárták oroszországi határaikat, a tehergépjármű-vezetők, a humanitárius okból és az üldözés elől menekülő személyek kivételével senkit nem engednek be onnan. Lengyelország hétfőn megtiltotta az orosz állampolgárok belépését a területére légi és tengeri úton. A keményvonalasokhoz hasonló álláspontot képvisel Csehország és Szlovákia is, míg a magyar kormány például nem kívánja akadályozni az oroszok beutazását az ország területére.

Az EU27-ek szeptember elején már felfüggesztették az Oroszországgal fennálló vízumkönnyítési megállapodást. Ez azt jelenti, hogy a vízumkérelem díja 35 euróról 80-ra emelkedett, a kérelmezőknek több igazoló dokumentumot kell benyújtaniuk, meghosszabbodott a kérelem elbírálásának a határideje és szigorodtak a többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadását érintő szabályok. A hétfői találkozón a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot arra is, hogy dolgozzon ki egy újabb, 3 milliárdos makrogazdasági támogatási csomagot Ukrajnának és tegyen javaslatot a fegyverszállítások további közös finanszírozására.