P. L.;

Gödöllő;oktatás;beázás;tankerület;Pintér Sándor;Gémesi György;

2022-09-29 09:34:00

Tető sincs a gödöllői iskolán, de a tankerület szerint így is alkalmas az oktatásra

Probléma egy szál se.

A gödöllői Török Ignác Gimnáziumot az ország legjobb gimnáziumai között tartják számon, ennek ellenére úgy indult a tanév, hogy még javában felújítási munkálatok zajlanak, éppenséggel tető sincs az épületen - írja a hvg.hu.

Ez értelemszerűen legfőképp a nagy esőzések idején jelent problémát, a fólia ugyanis nem bizonyult megoldásnak: hétfőre a falakból és a konnektorokból is folyt a víz. A katasztrofális állapotokról felvétel is készült, a lap szerint az áldatlan állapotok miatt Fábián Bertalan iskolaigazgató már augusztusban kérte, hogy áttérhessenek digitális oktatásra, de a tankerület egyelőre nem méltatta hivatalos válaszra, így továbbra is penészes, vizes, építési területnek számító, a nedves elektromos hálózat miatt kifejezetten veszélyes épületben tanul több száz diák. Már ha elengedik őket a szüleik, vagy nem küldik őket haza a tarthatatlan helyzet miatt.

Gémesi György gödöllői polgármester a hvg.hu-nak felidézte, szeptember elején a tankerületvezető és a térség országgyűlési képviselője, Vécsey László állítólag nyilvánosan kijelentette, hogy az épület jelenléti oktatásra alkalmas. Mellesleg az idén júliusi tanév rendjéről szóló rendelet szerint egyébként kizárólag a belügyminiszter, vagyis Pintér Sándor rendelhet el határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet.

A Dunakeszi Tankerületi Központ honlapján többek között azzal indokolta a jelenléti oktatás fenntartását, hogy „az épületben elegendő tanterem van tanításra alkalmas állapotban, így az osztályok többsége számára megoldott az elhelyezés a helyszínen, néhány osztály számára külső helyszínen biztosítottuk az oktatás feltételeit.”

A hvg.hu szerint több szülő inkább szimplán el se engedi a gyermekét iskolába. Egyikük a lapnak úgy nyilatkozott: „Láttuk augusztus végén, hogy az épület igen csehül áll, tudtuk, hogy nem lesz kész, de azt nem, hogy nem lesz tető és így kell bejárni a gyerekeknek.

Kint van a nagy tábla az iskola előtt, hogy a munkások is csak védősisakban mehetnek be. A gyerekeink meg csak úgy. És ebben a nyolcosztályos iskolában vannak tízévesek is!”

Fábián Bertalan iskolaigazgató szerint az épületre nagyon ráfért már a felújítás, amit eleve július 31-től december 31-ig tartó időszakra terveztek, de azt az ígéretet kapták, hogy megoldható lesz a tanítás a felújítási munkák alatt is. A legproblémásabb napokra ugyan az intézményvezető saját hatáskörben elrendelhet néhány nap szünetet, de mostanra kimerítette a kvótáját. „Hétfő reggel, amikor bementünk az iskolába, azt láttuk, hogy a nagy esőzés miatt mindenhol, a plafonról, a lépcsőházban ömlik a víz, 14 tanteremben állt 3-4 centis víz” - idézte fel, hozzátéve, ezt követően mindenkit azonnal hazaküldött. Arra, hogy miért nem térhetnek át online oktatásra, hivatalos válasz nem érkezett, nem hivatalosan viszont azt közölték vele, hogy nincs jogalapjuk az áttérésre. Már pedig ha ne adj Isten baleset történne, az az iskolavezető felelőssége lenne.

Úgy tudni, a szülők és a tanárok is írtak már levelet Pintér Sándornak az ügyben, eredmény semmi. Gémesi György gödöllői polgármester személyesen is felhívta a belügyminiszter figyelmét, erre kirendelte Maruzsa Zoltán államtitkárt, most pedig elvileg egy osztályvezető vizsgálódik, „de nem látszik, hogy mi lesz január végéig a gyerekekkel, dolgozókkal, hogy miként garantálja a fenntartó a biztonságos és zavartalan oktatást” - fogalmazott a városvezető. Mellesleg az iskola állami fenntartású, így az önkormányzat eleve tehetetlen.