R. Hahn Veronika (London);

II. Erzsébet;temetés;

2022-09-29 18:31:00

Nemzetközi csodálat övezte a királynő koporsóját vivő, az egyetlen lépést nem tévesztett brit katonákat

A napokban ugyan már visszatértek iraki állomáshelyükre. Rövidesen kitüntetést is kaphatnak.

Szeptember 19-én 28-32 millió brit és további milliárdos nagyságrendű külföldi tévénézőt szögezett a képernyők elé II. Erzsébet temetése, hiszen személyében mindenki számára könnyen azonosítható egyéniség távozott az élők sorából. A történelembe London Bridge Hadműveletként bevonult tíznapos búcsúztatási ceremónia, egyben III. Károly beiktatási és minden tartományt érintő bemutatkozási sorozata bámulatos katonai szertartásokkal nyűgözte le a közvéleményt.

Nyolc brit katona azonban különösen megragadta a tévénézők és az utcákon összegyűlt szemlélődők fantáziáját. Azokról a kiválasztottakról van szó, akik a temetés napján a westminsteri apátságba, majd délután a windsori kastély részét képező Szent György-kápolnába vezető lépcsőkkel megküzdve, végül este, immár a nyilvánosság kizárásával a VI. György emlékkápolnába vitték a II. Erzsébet holttestét tartalmazó, 250 kilogramm súlyú, ólommal szegélyezett koporsót.

Valamennyien a Királynő Hadosztályának Első Gránátos Egységéhez tartoznak, katonai besorolásuk pedig gárdistától őrmesterig terjedt. A menetet vezető törzsőrmester, Dean Jones 19 évvel ezelőtt csatlakozott a hadsereghez és azóta kétszer teljesített szolgálatot Afganisztánban. Korábban többször személyesen is találkozott II. Erzsébettel, többek között, amikor a Grenadier Guards tiszteletbeli parancsnokaként 2010 májusában új lobogókat nyújtott át testőrségének. Az egység tizedik tagja, aki a koporsó mögül adta ki a parancsot, a 24 éves Freddie Hobbs másodtiszt volt, akinek már édesapja is az egység szolgálatában állt. Bár a fiatalember csak nemrégiben vált hivatásos katonává, ebben az évben már a júniusi platina-jubileumi ünnepségen is a gárdisták vezetőjeként mutatkozott be.

A királyi testőrök elválaszthatatlanul összefonódtak Londonnal, hiszen nincs turista, aki kihagyná a Buckingham-palota előtti őrségváltást. Azt azonban a legtöbb brit is csak most tudta meg, hogy a jellegzetes vörös uniformist és fekete medvebőrös fejdíszt viselő gárda Irakban is teljesít szolgálatot. Ide tértek ugyanis vissza a napokban a "temetési nyolcak", akik egy NATO-misszió keretében helyi biztonsági erők kiképzésében vesznek részt, illetve az ország északi részén található légibázisról kiinduló, az Iszlám Állam terroristái ellen irányuló amerikai és brit különleges hadműveletekhez nyújtanak segítséget. A fegyveres erők egyik, a brit sajtónak nyilatkozó vezetője elmondta, hogy "éppen ezt az éles kontrasztot tartják vonzónak. Nem elégítené ki őket, ha csak ceremoniális kötelezettségeik lennének. Ők elsősorban és mindenekelőtt aktív harcosok".

Egyszerű emberek, magasrangú katonák, politikusok és a média egyaránt nyomás helyeznek a kormányra, hogy a nyolcak kerüljenek fel a következő kitüntetési listára, kapják meg esetlega Brit Birodalom Rendje elismerést. A hadsereg volt főparancsnoka, Lord Richard Dannatt a Royal Victorian Order odaítélését javasolta mindegyikük számára. Mint emlékeztetett, a "rend kifejezetten az uralkodónak tett személyes szolgálat elismerése és mi lehet személyesebb annál, mint amikor valaki a királynő holttestét hordozza a temetési szertartás teljes ideje alatt"? Az ügyben még nem született döntés.