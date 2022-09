R. Hahn Veronika (London);

III. Károly;pénz;

2022-09-30 20:21:00

Heteken belül forgalomba kerülnek a III. Károly képmását viselő érmék

Megszületett a király monogramja is.

A királyi gyász két hetének leteltével felgyorsultak a Károly-korszak beindulásához fűződő bejelentések. Elsőként maga az uralkodó mutatta be új monogrammját, amit a Királyi Heraldikai Intézet tervezett számára. Károly választotta ki a többféle dizájn közül, és idővel minden postaládára, középületre és brit útlevél fedőlapjára felkerül. Az új jelképen a Charles név és a Rex királyi rang kezdőbetűi összefonódnak, a római III-as szám pedig az R fertályban tűnik fel. A betűk felett az úgynevezett Tudor korona látható, ami a király nagyapja, VI. György névrövidítésére utal vissza.

Természetesen ugyancsak III. Károly áldását élvezi a két első, az uralkodó képmását viselő érme is. Az egyik egy különleges ötfontos emlékérme, a másik egy 50 pennys lesz. Mindkettőjük II. Erzsébet életét és uralkodását is felidézi, két, ifjú- és idősebb korában készült portréval. A király képmása Martin Jennings szobrász munkája egy fotó alapján. Ahogy erre az alkotó sajtónyilatkozataiban utalt, "ilyen kisméretű munkát még soha nem készített, de alázattal gondol arra, világszerte milyen sok ember fogja látni és használni".

A monarchia Oliver Cromwell tízéves köztársaságát követő helyreállíítása, 1660 óta érvényes hagyományoknak megfelelően III. Károly portréja balra néz, ellentétben elődjének, a királynőnek az elmúlt évtizedekben megszokott arcmásával. Az új királyi érmén megjelenő szöveg így szól: Charles III. D. G. Rex.F.D.50 Pence, ami a King Charles III, by the Grace of God, Defender of the Faith rövidítése, (III. Károly király, Isten kegyelméből, a hit védelmezője). Az érmék gyártásáért a világ egyik legrégebbi vállalata, a Royal Mint, Királyi Pénzverde felelős. Ahogy erre a BBC News emlékeztet, első érméje a IX. század végére, Nagy Alfréd uralkodásának idejére esett. A Royal Mint székhelye fennállásának sok évszázada alatt döntően a londoni Toweren belül volt, de az 1960-as évek végén átköltözött Walesbe, a főváros, Cardiff közelébe. II. Erzsébet 1968. december 17-én avatta fel az új létesítményt, röviddel azelőtt, hogy az Egyesült Királyság áttért a decimális számrendszerre.

Az ő uralkodásával azonosított pénzérmék még jó ideig használatban maradnak, párhuzamosan a folyamatosan forgalomba kerülő újabbakkal. Gyűjtők jövő hétfőtől rendelhetik meg a két új érmét a Royal Mint honlapján (www.royalmint.com/shop) keresztül, míg az új 50 pennys a bankok és postahivatalok igényeinek megfelelően még ez év vége előtt az (egyre ritkább) készpénzes vásárlások részeivé is válnak, majd az új évtől várhatóak az 1, 2, 5, 10 és 20 pennysek, illetve 1 és 2 fontosak.