Svéd kapta a 2022-es orvosi Nobel-díjat az kihalt hominidák genomja és az emberi evolúció területén végzett felfedezéseiért

2022-10-03 11:39:00

Svante Pääbo elismeréséről hétfő délelőtt tették a bejelentést.

Svante Pääbo svéd kutató kapja 2022-ben az orvosi Nobel-díjat. Az elismerést a kihalt hominidák genomja és az emberi evolúció területén végzett felfedezéseiért ítélték neki – jelentette be Thomas Perlmann, az orvosi bizottság főtitkára.

