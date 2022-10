Juhász Dániel;

oktatás;

2022-10-03 18:31:00

Felháborodott szülők, diákok demonstráltak a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárainak kirúgása miatt

Novemberben országos demonstráció is jöhet.

Több száz fős demonstrációt tartottak a Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium előtt, ahol pénteken öt tanárt azonnali hatállyal kirúgtak, amiért szeptemberben több alkalommal is polgári engedetlenségből tagadták meg a munkavégzést egy-egy napra. Az elbocsátólevelet személyesen vitték ki az iskolába a Belső-Pesti Tankerületi Központ munkatársai. A tüntetésen főként diákok és szülők vettek részt, de pedagógusok is szép számmal voltak jelen a Kölcseyből és más iskolákból egyaránt. A megmozduláson részt vett mások mellett Karácsony Gergely főpolgármester és Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere is.

– Ez elfogadhatatlan, még mindig nem tudom elhinni, hogy ez valóban megtörtént - nyilatkozta lapunknak az egyik szülő, akinek gyermeke végzős osztályba jár a gimnáziumban. Szülők egy csoportja össze is fogott és petíciót írt Pintér Sándor belügyminiszternek, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és Hajnal Gabriellának, a Klebelsberg Központ vezetőjének, amelyben a döntés ellen tiltakoznak és a kirúgott tanárok visszahelyezését követelik. Hangsúlyozták: nem a hatalmat támadják, hanem a tanáraikat védik. A petíciót, amit mintegy 1200-an írtak alá hétfő délutánig, átadták a Belügyminisztérium illetékeseinek.

Törley Katalin, a Kölcsey francia szakos tanára, a Tanítanék Mozgalom alapítója a Népszavának elmondta, neki postán küldött levelet a tankerületi központ, miután pénteken nem volt bent az intézményben. A levél azonban még nem érkezett meg, így nem tudta átvenni, de erős a gyanúja, hogy őt is kirúgták - ennek ellenére hétfőn megtartotta az óráit. A Kölcsey egyébként az ország legnagyobb francia kéttannyelvű gimnáziuma, ugyanakkor nem ismeretlen az intézmény számára a szaktanárok hiánya, akikből most még kevesebb lesz.

– Ha szerdáig sem kapja meg a felmondólevelet, aznap folytatja a polgári engedetlenséget, több kollégája pedig sztrájkot tervez – mondta lapunknak Törley Katalin. A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban épp hétfőn kezdett polgári engedetlenségbe 16 pedagógus, így vállalva szolidaritást a kirúgott kölcseys tanárokkal. "Helytelennek tartjuk az oktatásban fennálló problémák megfélemlítéssel, erőszakkal való megoldásának kísérletét. Úgy gondoljuk, ez csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ehelyett az érintettekkel, a szakmai szervezetekkel való párbeszédet támogatjuk" – írták.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerdára hirdetett egységes, országos sztrájkot, amelyhez már több száz intézményből csatlakoztak pedagógusok. Holnap tüntetés is lesz a Parlament előtt, a Grund nevű diákszervezet pedig a Margit híd lezárását tervezi. Ugyancsak szerdán, a reggeli órákban szülők és diákok élőlánccal tiltakoznak, ami a tervek szerint a Ferenciek terétől a Keleti pályaudvarig húzódik majd. A PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) október 5-én mintegy 70 ezer, a sztrájkot támogató aláírást is átad az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalainál Budapesten, Győrben, Miskolcon és Pécsen, hogy szembesítsék az ombudsmani iroda képviselőit a pedagógushiány és az oktatási intézmények problémáival. A PSZ emellett hétfőn döntött arról is, hogy országos tüntetést szerveznek november 26-ára a budapesti Kossuth térre.