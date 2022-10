Népszava;

18+;orosz-ukrán konfliktus;

2022-10-04 14:26:00

Vlagyimir Putyin talmi győzelmeket hirdet, a fronton megy a brutális pusztítás (+18)

Az orosz mozgósítás és a négy megye annektálása után az ukrán erők több települést is visszafoglaltak a frontvonal északi és déli szakaszán is. A front mozgása a háború kegyetlenségét is felfedi.