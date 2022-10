Juhász Dániel;

oktatás;tüntetés;Magyarország;PDSZ;

2022-10-05 10:08:00

PDSZ: Sokan akartak még csatlakozni a sztrájkhoz, de ezt az intézményvezetők nem engedték meg

Sok olyan tantestület van, ahol a pedagógusok több mint 50 százaléka sztrájkol ma, de vannak olyan iskolák is, ahol majdnem az egész tantestület beszüntette a munkát.

Az eddigiek alapján úgy látjuk, a sztrájkolók száma nagy valószínűséggel meg fogja közelíteni a tavaszi munkabeszüntetés részvételi arányait, de az adatok összesítése még mindig tart – nyilatkozta lapunknak Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője.

A szakszervezet a mai napra hirdetett egységes, országos sztrájkot a köznevelési intézményekben, amelyhez több mint kétszáz intézmény pedagógusai csatlakoztak. A márciusi, több napos munkabeszüntetésben több mint 20 ezer oktatási dolgozó vett részt.

Nagy Erzsébet lapunknak azt is elmondta, a mai sztrájkhoz még az utóbbi napokban is sokan akartak csatlakozni, ám számos intézményben ezt nem engedték meg nekik az intézményvezetők arra hivatkozva, hogy péntekig kellett leadni a sztrájkolók névsorát. Az érdekvédő szerint annak megtiltása, hogy a munkavállalók csatlakozzanak a sztrájkhoz, jogellenes, a sztrájktörvény ugyanis a munkabeszüntetésben részt vevők várható, nem pedig a végleges névsorának leadását írja elő a sztrájk előtti öt napos határidővel, a törvény pedig arra is lehetőséget ad, hogy a sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni, ahogy bármikor ki is lehet lépni belőle.

A PDSZ információi szerint sok olyan tantestület van, ahol a pedagógusok több mint 50 százaléka sztrájkol ma, de vannak olyan iskolák is, ahol majdnem az egész tantestület beszüntette a munkát.