Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;sztrájk;óvoda;

2022-10-05 11:26:00

Nehéz megszervezni, de ma nemcsak iskolákban, óvodákban is sztrájkolnak Magyarországon

Az óvodákban is számos probléma van, jellemző a pedagógushiány, elsősorban az alacsony fizetések miatt és más szakemberekből is kevés van.

Az Óbudai Egyesített Óvodák tagintézményeiben összesen 60 óvodapedagógus sztrájkol ma délelőtt. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) óvodai szekciójának vezetője, Váradi Zsuzsanna is a helyszínen tartózkodik, aki lapunk érdeklődésére elmondta: egyáltalán nem jellemző, hogy az óvodákban ennyi dolgozó beleáll a sztrájkba. Információi szerint még Budaörsön vannak sztrájkoló óvodapedagógusok.

Váradi Zsuzsanna szerint az óvodai sztrájkot nehéz megszervezni, hiszen olyan kisgyermekekkel kell foglalkozniuk, akik önmagukat nem tudják ellátni. Óbudán is csak szülői támogatással valósulhatott meg a sztrájk, a szülők többsége ma nem vitte óvodába a gyermekét, így támogatva az óvónők tiltakozását. Az érdekvédő szerint nemcsak az iskolákban, az óvodákban is számos probléma van, jellemző a pedagógushiány, elsősorban az alacsony fizetések miatt és más szakemberekből is kevés van. Nagyon sok oviban nincs logopédus, fejlesztőpedagógus, miközben egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek, sokszor csoportokat kell összevonni és az óvónők túlmunkáit sem fizetik ki.

A pedagógushiány miatt a kormány egy rendeletmódosítással lehetővé tette, hogy csak délelőtt 8 és 12 óra között követelmény, hogy a gyermekekkel diplomás óvodapedagógus foglalkozzon, más időszakokban bárki – akár pedagógiai képesítés nélkül is – alkalmazható. Váradi Zsuzsanna szerint ezt sok intézményben kénytelenek kihasználni, sok esetben a dajkákra vagy –ha vannak - a pedagógiai asszisztensekre bízzák a gyerekeket, de olyat is hallott már, hogy a karbantartó vigyázott délután a kicsikre, amíg nem jöttek értük a szüleik.