2022-10-06 20:44:00

Diáktüntetés lesz október 23-án, már nem csak az oktatásért, hanem egy szolidáris Magyarországért

A szervezők szerint az esemény egyben 1956-os megemlékezés is lesz, mert őseink is egy jobb jövőért küzdöttek.

Ne félj! Állj ki magadért! Ezekkel a jelszavakkal hív mindenkit október 23-ára meghirdetett szolidaritási tüntetésére az ADOM Diákmozgalom. A Facebookon meghirdetett rendezvény nemzeti ünnepünkön 16 órakor kezdődik budapesti Széchenyi István téren a Magyar Tudományos Akadémia előtt.

A tüntetés felhívásában az október 5-i több tízezres demonstráció után most is elsősorban a többi diákot, a szülőket és a tanárokat szólítják meg a magyar oktatási rendszer válsága miatt, hogy „alulfizetett tanárok tanítanak elavult tananyagot, kimerült és traumatizált diákoknak, rosszul szigetelt épületekben, 14-16 fokos hőérzetben”. Ugyanakkor minden állampolgárra is számítanak, mert mint írják, az elmúlt években számtalan csoport érdekeit hagyta figyelmen kívül a kormány, tömegeket alázott meg, és hagyott magára az ország vezetése.

A diákmozgalom megjegyzi, az október 23-i tüntetés egyben közös megemlékezés is lesz, „ahol a múltunk összeér a jelenünkkel”. Mint fogalmaznak, őseink is bátorsággal küzdöttek egy jobb jövőért, mert nem féltek. Ezért ők sem félnek, kiállnak magukért, egymásért, hogy elérjék céljukat, ami nem más, hogy „egy szolidáris Magyarországon éljünk, ahol semmiről nem döntenek nélkülünk és meghallják a tömeg hangját”.