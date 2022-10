Szalai Anna;

hulladékszállítás;vidék;Pécs;Kaposvár;

2022-10-07 06:05:00

Vidéken is forronganak a kukások, megugrottak a rezsiszámlák, a fizetés egyre kevesebbre elég

Pécsen nettó 350 ezer, illetve 400 ezer forintos bért kérnek. Feszült a hangulat a kaposvári szemeteseknél is.

A budapesti szemétszállítók után a pécsi kukások, a Biokom NKft. kommunális szállítási üzemének 91 dolgozója is úgy találta csütörtök hajnalban, hogy a kukásautók nem állják ki a műszaki próbát és javításra szorulnak, így nincs mivel kivonulni és összegyűjteni a városi hulladékot.

A spontán „szolidaritási” akcióra a városüzemeltetési munkavállalókat tömörítő Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete (HVDSZ) 2000 helyi szervezete nem adta áldását, mivel az év elején aláírt bérmegállapodásban vállalták, hogy nem szerveznek sztrájkot az idén. – De teljes mellszélességgel kiállok mellettük – válaszolta a Népszava kérdésére Miklós Dezső, a HVDSZ helyi szervezetének vezetője, aki maga is a helyi hulladékszállítónál dolgozik immár 46 éve és egyúttal a Pécs melletti Romonya polgármestere is. Tudomása szerint pénteken a helyi zöldterületesek is csatlakoznának a tiltakozó akcióhoz.

– teszi hozzá a szakszervezeti vezető, aki bízik benne, hogy a munkavállalók meg tudnak egyezni a városvezetéssel. Háromfős tárgyalódelegációt állítottak ki. A dolgozók az együttműködés jeleként vállalták, hogy ma időben elindulnak a járatok, sőt, a csütörtökön elmaradt hulladékbegyűjtést is pótolják. Azt is elfogadták, hogy arra a napra nem kapnak munkabért. A cégvezetésnek és az önkormányzatnak 15 napot adtak arra, hogy megtalálják a szükséges forrásokat a követelésük teljesítésére. A fővárosiakhoz hasonlóan ők is nettó 350 ezer, illetve 400 ezer forintos bért kérnek a rakodóknak, illetve a gépjárművezetőknek. Bár Péterffy Attila, Pécs polgármestere megértőnek mutatkozott, Miklós Dezső félti a spontán akciózókat.

A városvezető később kiadott közleményében nem tűnik túl békülékenynek. Mint írja, a „nem bejelentett, így jogszerűtlen sztrájk résztvevői a valóságtól elrugaszkodott, 80 százalékot meghaladó béremelést követelnek az önkormányzattól, miközben a hulladékszállítási közszolgáltatás árát a kormány határozza meg. Ez évek óta változatlan, sőt, az infláció okozta, erre az évre eső 400 millió forintos díjkorrekciót az állami szolgáltató a mai napig nem fizette ki a hulladékszállítást végző cégnek”. Péterffy a szolgáltatás fenntartása érdekében a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordult annak érdekében, hogy készüljenek fel a hulladékszállítási szükségellátás biztosítására.

Azt is leszögezi a polgármester, hogy a tárgyalások első témája az elégséges szolgáltatás szintje és a munkabeszüntetés jogszerűvé alakítása lesz, csak ezután kerülhetnek sorra „észszerű keretek között a bérigények”. A keménykedés mögött vélhetőleg az meghúzódik, hogy a helyi Fidesz mindjárt ráugrott a városvezetőre, rajta kérve számon a kialakult helyzetet.

– Feszült a hangulat a kaposvári szemeteseknél is – ismeri el a Népszava kérdésére Svajda József, a HVDSZ Dél-Dunántúli régióvezetője, de úgy véli, irányítás alatt tudják tartani a folyamatot és le tudják hűteni az elszabadulni készülő indulatokat, amit szerinte az infláció, a rezsiválság és az FKF felől érkező hírek együtt fűtenek. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. munkavállalóinak bérkövetelése megegyezik az FKF és a pécsi dolgozók bérigényével. De Svajda József szerint a cégnél kollektív munkaszerződés van, jól működő munkakapcsolatot alakítottak ki a cégvezetéssel, az alapbér nem kevés, és 8-10 féle pótlék van. De persze ez a jelenlegi, mindent elsöprő inflációban kevés lehet – ismeri el –, ráadásul ezek a hóban, fagyban, sárban, az év majd' minden napján dolgozó emberek jóval többet érdemelnek. (Ezt valamennyi szakszervezeti vezető hangsúlyozta beszélgetéseinkben.) Jövő héten munkásgyűlést tartanak Kaposváron, ahol a cég és a város vezetése elmondja, mit tud ajánlani a helyi szemétszállításban dolgozóknak. A jövő évi bértárgyalásoknak pedig 20 százalékról kell indulniuk – teszi hozzá Svajda József. Mint mondja, érezhető a turbulencia az egész országban, a változás abban is észrevehető, hogy egyre többen érdeklődnek náluk, hogy miként lehet belépni a szakszervezetbe. Svajda úgy véli, sokakat aggodalommal tölt el a MOL, mint új tulajdonos megjelenése is.