Megosztva egy belarusz emberi jogi aktivista, illetve egy orosz és egy ukrán civil szervezet kapta a 2022-es Nobel-békedíjat

Á. Z.

Nobel-békedíj

2022-10-07

Lehet, hogy csak véletlen, de Vlagyimir Putyin orosz elnök ma ünnepli a 70. születésnapját.

Megosztva egy belarusz emberi jogi aktivista, Alesz Bjaljacki és két szervezet, az 1987-ben alapított orosz Memorial Társaság, illetve az ukrán Polgári Szabadságjogi Központ (CCL) kapja 2022-ben a Nobel-békedíjat – jelentette be péntek délelőtt 11 órakor Oslóban Berit Reiss-Andersen, a norvég Nobel-bizottság elnöke.

