nepszava.hu;

bezárás;közoktatás;általános iskola;Hajdúvid;

2022-10-08 12:13:00

Nincs pénz a fűtésre, bezárják a hajdúvidi általános iskolát

A szülők perelnek, az egyik tanuló az ingázásra panaszkodott.

Spórolásra hivatkozva bezárta a tankerület a hajdúvidi általános iskolát – hangzott el az ATV Híradójában.

A szülők augusztus végén kaptak egy levelet a tankerülettől, amelyben az állt, hogy spórolás miatt bezárják az iskolát, ugyanis nincs pénz a fűtésre. A fejleményt felháborodással fogadták. A csatorna által felvett képsorokon egyébként jól látszik, hogy több mázsa letakart szén és tűzifa hever az udvaron, így a fűtés nem jelenthetne gondot. Ennek ellenére a gyerekeknek naponta 15 kilométert kell utazniuk, hogy eljussanak a hajdúböszörményi általános iskolába.

Nagy Sándorné 30 évig tanított a hajdúvidi iskolában, az unokája most kezdte volna az első osztályt. Azt állítja, a megszokott családi hangulatnak nyoma sincs az új intézményben, sőt sokan kirekesztően viselkednek az új tanulókkal. „A benti iskola hátrányosan különböztette meg olyan szempontból, hogy a többi elsőssel évnyitó műsort csináltak, neki meg megírták, hogy ráér menni nyolcra, és nem vesz részt a műsorban” - mondta el. Az egyik felsős tanuló arra panaszkodott, hogy a legrosszabb az ingázás, ami szerinte az ő korosztályát is megterheli, nemhogy még most egy hatéves gyermeknek, aki az óvodából kezd az iskolába járni.

Az ATV kereste a tankerületet, azonban adásig nem reagáltak. A település polgármestere sem kívánt nyilatkozni, azonban válaszlevelében azt írta a kialakult helyzet a tankerület döntése, így ez az ügy nem a településre tartozik.