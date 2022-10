P. L.;

2022-10-09 12:14:00

Brutalitás és korrupciós vádak kísérik az új orosz főparancsnok pályafutását

Szergej Szurovikin szovjet kommunista keményvonalasként már 1991-ben is azzal vált hírhedté, hogy a demokráciapárti tüntetők közé lövetett.

Amint arról tegnap lapunk is beszámolt, leváltották az ukrajnai háborúban támadó orosz erők vezetőjét, helyére Szergej Szurovikin tábornok személyében új parancsnokot nevezett ki az orosz védelmi minisztérium.

Szurovikin veterán katonai parancsnok, korábban a szíriai orosz erők vezetője és az orosz légierő parancsnoka is volt, előbbiért megkapta az Oroszország Hőse kitüntetést. Egy nyári jelentésében a minisztérium az Ukrajna déli részén harcoló erők parancsnokaként említette, s a The Guardian beszámolója szerint vezénylete alatt javult a Kelet-Ukrajnában harcoló orosz erők hatékonysága, ahol a rossz kommunikáció és a gyenge kooperáció is hátráltatta az orosz inváziós erők előrenyomulását.

A lap szerint azonban Szergej Szurovikin neve meglehetősen hírhedté vált az elmúlt évtizedekben. Brit hírszerzési tisztviselők egy közelmúltbeli jelentése összegző jelleggel úgy fogalmazott róla:

1991-ben Szergej Szurovikin részt vett a szovjet keményvonalas kommunisták puccskísérletében, az általa vezetett lövészhadosztály áthajtott a demokráciapárti tüntetők által emelt barikádokon, három ember halálát okozva. Emiatt, és amiért állítólag megpróbált fegyvereket eladni, kétszer is ült börtönben.

Grigorij Judin orosz politológus és szociológus szerint Szurovikin volt az egyetlen orosz tiszt, aki 1991 augusztusában parancsot adott, hogy éles lőszerrel nyissanak tüzet a szabadságjogokért demonstráló tömegre. Judin hozzátette, Szergej Szurovikin kinevezése így akár szimbolikus is lehet, mint Vlagyimir Putyin végső erőfeszítése a Szovjetunió visszaállítására.

Szergej Szurovikin a 2017-es szíriai orosz katonai expedícióban is brutalitásával tűnt ki, a vádak szerint válogatás nélküli bombázások köthetők a nevéhez. Korábban Tádzsikisztánban és Csecsenföldön is szolgált.