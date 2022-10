Muhari Judit;

késelés;gimnázium;iskolai erőszak;

2022-10-11 15:59:00

Elmegyógyintézetbe kerülhet az osztálytársát megkéselő fiú

Biztosan volt a viselkedésében előjele annak, hogy a bántalmazó gimnazista fiúval valami nincs rendben. A Fővárosi Főügyészség indítványozta a fiatal letartóztatását, a bíróság erről szerdán dönthet.

Várhatóan holnap dönt a bíróság annak az emberölési kísérlettel gyanúsított fiatalnak a letartóztatásáról, aki hétfőn délelőtt többször is nyaktájékon szúrta osztálytársát Budapest I. kerületében, a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban - közölte lapunkkal a Fővárosi Főügyészség szóvivője. Bagoly Bettina elmondta: a letartóztatást a Fővárosi Főügyészség indítványozta a bűnismétlés megakadályozása érdekében azzal, hogy a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelte el végrehajtani. Úgy fogalmazott: itt van ugyanis lehetőség az elkövető hosszabb szakértői megfigyelésére. A szóvivő tájékoztatása szerint a gyanúsított nem tett vallomást.

Ez a véleménye Duró Zsuzsának. A pszichológus annak ellenére állítja ezt, hogy az iskola közleményben tudatta: „az esetnek semmilyen előzménye nem volt”. És a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása is arról szólt: minden előzmény nélkül, a szünetben szúrta többször nyaktájékon az osztálytársát a 18 éves fiú. A szintén 18 éves áldozatot súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Duró Zsuzsa úgy fogalmazott: egyelőre sokat nem tudunk az elkövetőről, de az mindenképpen árulkodó jel, hogy gyilkolásra is alkalmas eszközökkel érkezett az iskolába. A táskájában olló, kalapács és kés volt.

- mondta.

A Telex a helyszínen beszélt egy szülővel, aki azt mesélte, a támadóról többen tudták, hogy agresszív viselkedésű, másokat korábban többször zaklatott. Azt is lehetett olvasni, hogy a támadó hangoztatta: „valakit meg fogok ölni!” A Blikk információja szerint ez a tanárok fülébe is visszajutott – idézte fel a szakértő a sajtóban megjelent információkat. Ezek is azt igazolják, hogy a fiúra oda kellett volna figyelni. Minden iskolában működnie kellene a jelzőrendszernek – magyarázta. Ha a tanár, az osztályfőnök észreveszi, hogy egy tanuló viselkedése megváltozik, vagy fenyegetővé, veszélyessé válik, azt jeleznie kell az iskolapszichológus felé, aki nem véletlenül a tantestület tagja. Az iskola szakértői bizottsághoz is küldheti a gyereket, ahol diagnózist állítanak fel. Egy ilyen határozat pedig akár arról is szólhat, hogy kötelezi a gyereket a pszichiátriai kezelésre.

Azt ugyan nem tudhatjuk milyen sérelmeket, frusztrációt hordott magában a támadó, de a híradások pszichés betegségről is írtak. A kamaszok egyébként is nagyon sérülékenyeket. Ha erősebben akarok fogalmazni - mondta -, akkor a hormonok miatt teljesen meg vannak „bolondulva”. A fiúk is, a lányok is.

Ha megfelelő a család és az iskola között a kommunikáció, akkor akár egy fogadóórán is lehetne jelezni a változásokat. De ez valamiért nem nagyon működik. Az sem jó, hogy a családlátogatás már nem kötelező, így otthoni környezetben ritkán, vagy egyáltalán nem látják a tanárok a diákokat. A Kréta-rendszeren, vagy a közösségi felületeken történik a kommunikálás, már a telefonálás sem divat szülő és pedagógus között. Ráadásul ez az a korosztály, amelyik két éve a Covid miatt novembertől májusig nem járt iskolába. Egy percet sem. Teljesen elszakadtak a kortársaktól, a személyes kommunikáció visszaszorult a gyerekek között. Ez végzetes hiányosság, amit később senki nem kezelt. Pedig egy nagyon szenzitív életszakaszról beszélünk, amikor az életkori sajátosságok alapján nagy szükség van a kapcsolatteremtésre és a szocializációra, a barátkozásra, szerelmekre. Mint fogalmazott: reméli, hogy az áldozat minél hamarabb meggyógyul, de sajnálja az elkövetőt is, aki nem kapott időben segítséget, így ő is áldozat.