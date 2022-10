P. L.;

2022-10-13 08:08:00

A bíróság szerint rendben van, hogy az MTI Országos Sajtószolgálata szerződés ellenére cenzúrázza a MÚOSZ közleményét

Annak ellenére, hogy a MÚOSZ szerződéses előfizetője az Országos Sajtószolgálat szolgáltatásának.

A Hatvani Járásbíróság keddi ítélete szerint jogszerű, hogy az MTI OS a Magyar Újságírók Országos Szövetségével (MÚOSZ) kötött érvényes szerződése ellenére nem volt hajlandó közzétenni a szervezet közleményét, amelyben az állami média működését bírálta - írja a Media1.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, az újságíró-szervezet azt követően perelte be a hírügynökségért felelős Duna Médiaszolgáltatót, hogy az MTI három közleményük kiadását is megtagadta - mindhárom az állami média működésével volt kapcsolatos. Az ilyen esetekben rendszerint arra hivatkoznak, hogy a közlemény nem sértheti az úgynevezett „közmédia” jó hírét és üzleti érdekeit. Az egyik letiltott közlemény például amiatt marasztalta el az állami médiát, mert a Kossuth Rádió műsorvezetője egy tavaly októberi adásban tényként kezelte a Kálomista Gábor által rendezett Elkxrtuk című film Dobrev Klárával kapcsolatos állításait. Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke azonban úgy látta, „nem az állásfoglalás sérti a közmédia jóhírnevét, hanem azok a történések, amikről a közleményeink szólnak”.

A Media1 emlékeztet, hogy a MÚOSZ szerződött előfizetője az MTI Országos Sajtószolgálatának, amelynek értelmében az MTI-nek az előfizetési díjért cserébe szerkesztetlenül továbbítania kellene az előfizetők közleményeit, ennek ellenére tagadták azt meg. Ezt követően a MÚOSZ arra hivatkozva indította meg a pert, hogy a cenzúrával az állami média jó erkölcsbe és a médiatörvénybe ütközően akadályozza meg az őt bíráló közlemények továbbítását az Országos Sajtószolgálaton keresztül. Egyúttal arra kérték a törvényszéket, nyilvánítsák jogellenesnek és ezúttal semmisnek az MTI OS szolgáltatásra vonatkozó szabályzat azon részét, amelyre hivatkozva cenzúrázzák a „közmédiát” bíráló közleményeket.

A Hatvani Járásbíróság és Andrássy Mónika Mária bíró azonban máshogy látta: szerintük a Duna Médiaszolgáltató Zrt. jogszerűen járt el, a MÚOSZ keresete pedig nem megalapozott, nincs szó jó erkölcsbe ütköző szerződéses feltételről, ezért elutasították az újságírószövetség kérelmét. A MÚOSZ-nak továbbá az ítélet értelmében 285 750 forint perköltséget is meg kell fizetnie a Duna Médiaszolgáltató számára.

Az ítélet elsőfokú, így a MÚOSZ fellebbezhet, de még nem döntötték el, hogy megteszik-e, mert nem látják túl jónak az esélyeket másodfokon. Ugyanakkor Kocsi Ilona a Media1-nek nyilatkozva úgy vélekedett, amíg tart a per, újra és újra rá lehet világítani arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint a közmédiát a közmédiában nem lehet bírálni. A jó hírnevük és üzleti érdekeik megsértésére hivatkoznak, már csak az a kérdés, az sérti-e ezt, aki rávilágít, hogy működése „esetenként nem felel meg a tárgyilagos, pontos, hiteles tájékoztatás követelményeinek”, vagy az, aki félretájékoztat - tette hozzá.

Az ítélet egyébként abból a szempontból is furcsa, hogy egy 2021 júniusi bírósági ítélet szerint egyébként az MTI jogszerűen nevezhető „a kormány által kézi vezérelt” orgánumnak. Ezt a nem túl dicső jelzőt ugyancsak egyes közlemények megtagadásával érték el. 2021 júniusában a DK azért nyert pert, mert a távirati iroda nem tette közzé „a Demokratikus Koalíció pert nyert a kormány által kézi vezérelt MTI ellen” című közleményüket. Az MTI az erről szóló közlemény közzétételét is megtagadta, ugyanazon hivatkozással.