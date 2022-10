Rónay Tamás;

Európa;szélsőjobboldal;populizmus;Giorgia Meloni;

2022-10-17 14:15:00

Itt a válság, elfogadott lett a szélsőjobb, amely még soha nem volt még ilyen erős Európában

A populista pártok felemelkedéseinek okai a múltban és a középosztály elbizonytalanodásában keresendők. Ráadásul sok jobboldali párt vette át a szélsőjobb témáit, és ez még jobban destabilizálhatja Európát.

Ha csak az utóbbi hetek parlamenti választásait vesszük alapul, elég gyászos képet kapunk Európáról és a világról. Svédországban a populista Svéd Demokraták második helyen végeztek az ottani választáson, s megbukott a baloldal, Olaszországban Giorgia Meloni szélsőjobboldali radikális pártja, az Olasz Testvérek simán megnyerte a parlamenti választást, így itt is a jobboldal alakíthat kormányt.

Marine Le Pen ugyan májusban nem nyerte meg a francia elnökválasztást, de sosem szerepelt ilyen jól elnökválasztáson jobboldali populista politikus, pártja, a Nemzeti Tömörülés pedig a júniusi parlamenti voksoláson 89 képviselői helyet szerzett, amire sosem volt példa a politikai erő történelmében.

Németországban ismét feljött a populista Alternatíva Németországért (AfD) párt, amely már megközelíti a 15 százalékot, Spanyolországban valamelyest csökkent a szélsőjobboldali Vox népszerűsége, de közben a jobbközép Néppárt előretört és egyes felmérések szerint már 9 százalékkal előzi meg a kormányzó szocialistákat. Hollandiában megint második helyen áll a közvélemény-kutatásokban Geert Wilders Szabadságpártja (PVV), Ausztriában az Osztrák Szabadságpárt már 20 százalék felett van, megelőzi az Osztrák Néppártot, s a lista nyilván nem teljes. Egyértelműen látható, mennyire jobbra fordult Európa. A folyamat persze nem most kezdődött, de a jelenséget felgyorsította a megélhetési válság.

A populizmus térnyerése nem kizárólagos európai jelenség. Az egy héttel korábbi brazil elnökválasztás megmutatta, hogy ez milyen mélyen beivódott a brazil társadalomba. Jair Bolsonaro hivatalban lévő elnök az előzetes jóslatokra rácáfolva több mint 42 százalékot szerzett.

A legutóbbi voksolásokon minden hatodik uniós állampolgár, 17,1 százalék szavazott a szélsőjobboldali pártokra a több tucat akadémikus által összeállított PopuList projekt összesítése szerint, amelyet az El País közölt. A globalizált és bizonytalan társadalmakban a középosztályok elégedetlensége kulcsfontosságú tényezője ennek a jelenségnek, amelynek azonban országspecifikus vonásai is vannak.

A PopuList projekt katalogizálta az európai szélsőjobboldali csoportokat. Különböző árnyalatú politikai erőkről van szó, amelyekben a nacionalizmus, a szuverenitásra törekvés, a tradicionális konzervatív értékek emlegetése a közös. A nyolcvanas években ezek a radikális erők a szavazatok legfeljebb 4 százalékát szerezték meg. 2007 és 2010 között arányuk már 8 százalékra emelkedett, és a 2015-ös migrációs válsággal tovább gyarapították szavazótáborukat. 2022-ben a szélsőjobboldal népszerűsége tovább emelkedett. Általánosságban megállapítható, hogy minden egyes ugrás akkor következett be e pártok népszerűségében, amikor valamilyen válság volt a kontinensen. 2008-ban kitört a gazdasági válság, amelyet csak elmélyített a déli államokban a Berlin és az EU által diktált szigorú költségvetési politika. 2015-ben következett a menekültválság, amikor a populista pártok azt hirdették, minden rossz okai a bevándorlók, miattuk nő a bűnözés, ők veszik el a munkalehetőséget a hazai lakosságtól. Most újabb válságot élünk, amelyet a hirtelen megemelkedett energiaárak váltottak ki. Felmérések szerint azonban a krízis ellenére az európaiak továbbra is nagy arányban helyeselik az ukránok támogatását függetlenségi harcukban.

Annak ellenére, hogy válságok idején ezek a pártok mindig megerősödnek, szakértők szerint a populizmus ily mértékű térhódításának okai azonban nem feltétlenül csak a mai történésekben keresendőek. Az emberek elégedetlensége már hosszú ideje óta fokozódott. Christophe Guilluy francia geográfus. a kérdés régi kutatója úgy véli, hogy

E középosztály nagy része összeomlott, vagy visszalépést érez életminőségében. Mélységes elégedetlenséget, sőt haragot éreznek a politikai, pénzügyi és kulturális berendezkedéssel szemben, és a szélsőjobboldal javaslataiban látják problémáik lehetséges megoldását, véli a szakértő. Ez az elbizonytalanodás különösen erőteljesen érzékelhető a nagyobb települések külvárosaiban. „A szélsőjobboldalra Svédországban például a periférián élők szavaznak, nem Stockholm” - mondja Guilluy, aki nemrégiben adta ki a témáról szóló könyvét (Les dépossédés, Les dépossédés, Flammarion).

Giovanni Capoccia, az Oxfordi Egyetem összehasonlító politikatudományi professzora, a demokráciát és a szélsőjobboldalt érintő kérdések szakértője, szintén úgy véli, hogy a populisták előretörésének kérdését szélesebb időspektrumban kell vizsgálni. Állítja: „A radikális jobboldali pártok 30 éve növekednek. Általánosságban elmondható, olyan szemléletváltás zajlik a világban, amelynek révén a politikai élet elfogadott pártjaivá válnak, vagyis már nem számítanak olyan tabunak, mint a múltban. Ez a folyamat, illetve az a tény, hogy jelszavaikat sokszor más, mérsékeltebb jobboldali pártok is átvették, tette lehetővé kormányzati részvételüket. Így a lakosság nagy része számára ugyanolyan lehetőség a populista pártra szavazni, mint az összes többire”.

S miközben kétségtelenül vannak közös általános vonásaik a szélsőjobb pártoknak, akadnak országspecifikus jellemzőik is. Svédországban a bűnözés játszott fontos szerepet; Olaszországban kulcsfontosságú tényező volt, hogy az Olasz Testvérek nem vett részt Mario Draghi egységkormányában, Franciaországban pedig a muszlim bevándorlás alakította. Mindez azzal párosul, hogy a társadalom széles rétegeit jellemezi nosztalgia a múlt iránt, amikor úgy érezték, jobban éltek, kevesebb volt a bevándorló, kevesebb bűnözést értékeltek. Ez az időszak a valóságban nem feltétlenül volt jobb gazdasági szempontból, hanem sokszor a kedvező személyes emlékek miatt gondolnak vissza pozitívan a korábbi évekre, vagy csak egyszerűen az eltelt idő szépítette meg a múltat.

Peremről a főáramba

A Politico elemzése szerint Európában a szélsőjobboldali pártok támogatottsága átlagosan egyetlen százalékponttal sem nőtt az ukrajnai orosz invázió februári kezdete óta. A lap megvizsgálta az Európai Parlament két szélsőséges frakciója, az Identitás és Demokráciához, illetve az Európai Konzervatívok és Reformistákhoz tartozó pártok népszerűségének alakulását. Azt a következtetést szűrték le, hogy a szélsőjobboldali pártok támogatottságának növekedése több évvel ezelőtt történt meg.

A Svéd Demokraták első felfutása a 2014-es választások után következett be, amikor 10 százalék körüli értékről 20-ra nőtt. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországért AfD Németországban 2015-ben és 2016-ban gyorsan növekedett, elérve a 14 százalékot a Politico által egyesített közvélemény-kutatásokban. Olaszországban Matteo Salvini pártjának elődje, az Északi Liga 2015 elején előzte meg először a Silvio Berlusconi vezette Forza Italiát, népszerűségének csúcsára 2019-ben ért, amikor 37 százalék voksolt volna a pártra, ettől fogva elindult lefelé a lejtőn, s egyes mostani felmérések szerint már csak ötödik helyen áll a pártok versenyében.

A szélsőjobboldal a politika peremről a főáramba került. „A szélsőjobboldali pártok normalizálódtak, és a politikai paletta szerves részévé váltak” – magyarázta Cathrine Thorleifsson, aki az Oslói Egyetemen kutatja a szélsőséges pártokat. "Elfogadták őket a választók és más, hagyományos politikai erők is". A jobbközép és a szélsőjobb közötti együttműködés kevésbé lett tabu. Szélsőjobboldali pártok Ausztriában, Finnországban, Észtországban és Olaszországban is kormányra léptek. Valószínűleg más országok is követni fogják őket. Cas Muddle, a téma egyik vezető kutatója pedig arra mutat rá,

Ráadásul az Olasz Testvérek sima győzelme az olasz választáson hullámot is elindíthat Európában. Ebben szerepet játszik az is, hogy már nem ördögtől való a szélsőjobb kormányzati szerepvállalása, elmúltak azok az idők, amikor jobb- és baloldali a tradicionális pártok összefogtak, hogy elkerüljék a populisták hatalomra jutását.

George Simion, a Románok Szövetsége a Románok Uniójáért (AUR) vezetője lelkesen ünnepelte Meloni győzelmét Olaszországban, és azt mondta, hogy pártja is követi majd Meloniék példáját, ami nem is feltétlenül légből kapott kijelentés: augusztusban 25 százalékon mérték az AUR-t, amelyet már csak a szociáldemokraták előznek meg.

Spanyolországban a Néppárt egyedül aligha szerez többséget a jövő év végi választáson, így a szélsőjobboldali Vox párttal kell megállapodnia, amelynek vezetője, Santiago Abascal Meloni szövetségese. Míg a Néppárt korábban elutasította, hogy a Voxszal kormányozzon, tavaly tavasszal az újonnan megválasztott vezetője, Alberto Núnez-Feijóo zöld utat adott egy koalíciós megállapodásnak az ultranacionalista csoporttal Spanyolország középső részén, Castilla y León régióban.

Az is tény, hogy a szélsőséges pártok elmozdultak a centrum felé, ezt láttuk Marine Le Pen, vagy Giorgia Meloni esetében. Flandriában a jobboldali Vlaams Belang (Flamand Érdek) pedig kifejezetten elutasítja a "szélsőjobboldali" megjelölést. A Svéd Demokraták többször is hangoztatták, szakítottak a fasiszta múlttal. A nyílt rasszizmus e pártoknál is tabuvá vált, a retorika a migrációs politika bírálatára koncentrálódott.