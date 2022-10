Csákvári Géza;

Emir Kusturica; Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál;

2022-10-17

Emir Kusturica: Európa feláldozása zajlik, de a magyar miniszterelnök nem hagyja az országát együtt süllyedni a többiekkel

A világ egyik legnagyobb, ám politikai nézetei miatt mostanság legvitatottabb filmrendezőjét látta vendégül a szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál. A filmes mesterkurzusán elítélte a „rossz színész” Volodimir Zeneszkijt.

Magyarország jelenleg legdinamikusabban fejlődő nemzetközi mozgóképes rendezvénye a szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál, amely az utóbbi években az egyedi látványvilágú filmek versenyeztetésére szakosodott. A rendezvénynek helyt adó Tisza mozi remek helyszín: a három vetítőterem, a koncertekre is alkalmas közösségi tér, a workshopoknak helyt adó stúdió pazarul szolgálja ki a rendezvényt. Idén ráadásul még világsztárt is sikerült szerződtetniük a veterán Emir Kusturica személyében, aki mesterkurzus mellett még koncertet is adott az Aba Novák Agórában. Persze filmes szempontból az előbbi volt az igazi csemege, hiszen a No Smoking Orchestrát több alkalommal is lehetett már látni Budapesten, tavaly például a Müpában.

A Valóság elemzése, modellezése - A film nyelve című kurzus egyedi volt, hiszen eleinte afféle stand up volt Kusturica részéről, aki egyben a saját maga moderátora volt. Elmesélte például megismerkedését és a házasságának körülményeit Maja Kusturicával (eléggé szórakoztató módon) és afféle élet és művészet filozófiai nézeteit a filmjei vetületében: jelesül, hogy életünket korszakokra lehet osztani és egy-egy film is efféle korszakok modellezése, persze a formátum szabályai és lehetőségei közé sűrítve. Következő filmjéről is beszélt, mely Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című művén alapul, de annak a cselekményét nem veszi majd át. Az I am Guilty (Bűnös vagyok) című film középpontjában egy nő áll majd, akinek az apja a múltat reprezentálja: egykori motorbajnok, aki a túl sok alkohol és hazárdjáték miatt elherdálja a család teljes vagyonát. Majd végül egy gazdag embernek eladja a lányát szajhának. A filmes szerint jelenleg ez a történet jellemzi leginkább a globalista világot, melynek a morális értékei a nullához közelítenek.

Mivel Kustirica a kevés rendező közé tartozik, akik két Arany Pálma díjat is nyertek a cannes-i filmfesztiválon, így adódott, hogy feltegyük neki a triviális kérdést, mit jelent számára ez a fesztivál és látja-e annak esélyét, hogy valaha megkapja a harmadik Arany Pálmát.

„Abban biztos vagyok, hogy sosem fogom megkapni a harmadik Arany Pálmát a politikai nézeteim miatt. Ám az is valószínű, hogy magyar alkotók sem fognak kapni első, második vagy harmadik Arany Pálmát mostanában az ország politikája miatt, amely szememben elismerésre méltó” – reagált. Hozzátéve: szerinte a cannes-i filmfesztivál a nyolcvanas évek végén és kilencvenes évek elején indikátora volt olyan műveknek, melyek egyszerre voltak szerzőiek és szórakoztatóak. Ez a trend azonban mára szinte eltűnt, a mozit nem ünneplik, hanem kihasználják és ebben Cannes-nak óriási a felelőssége. Az idei Arany pálma győztes Ruben Östlundot kivételnek tartja, úgy véli, benne megvan az a képesség, ami a korábbi nagy mesélőkben megvolt. A filmnyelve groteszk és a nyugati világ süllyedését mutatja meg. Nem pusztulunk ki, átalakulunk valami mássá, egy olyan korrá, amelyben az elvek és a hősök személye zavaros. A véleményünket huszonnégy órában figyelik a közösségi médiákban (a koncerten később meg is jegyezte, hogy nincs telefonja) ez pedig színtiszta kommunizmus, az elit rabszolgái vagyunk. Kusturica szerint azonban egy alkotó nem elég a művészet túléléséhez. „Hol vannak a rendezők, akik az új hullámokat létrehozták?” – kérdezte.

A mesterkurzus végén egy kérdező – aki állítása szerint Prágából érkezett, de szerbül és angolul beszélt – az utolsó értelmiségiek közé sorolta Kusturicát, Jordan Peterson kanadai pszichológushoz - aki szerint a faji és szexuális sokszínűséget hirdető progresszív eszmék lebontják az oktatás és a tudomány intézményeit - hasonlítva őt, és kérdezve, hova tűntek a hozzájuk hasonló gondolkodók. Kusturica ötperces monológba kezdett, melynek lényege az volt, hogy évtizedekkel korábban az élet sokkal ígéretesebb volt, de ma már – ahogy Peterson is állítja – Európa süllyedőben van és épp a feláldozása zajlik. Régen mi kolonizáltuk Amerikát, most minket tart sakkban az Egyesült Államok, ezt pedig az emberek nem veszik észre. Kivétel a magyar miniszterelnök, aki látja mindezt és nem hagyja az országot együtt süllyedni a többiekkel. Szavai szerint a nyugati koncentrált erők folyamatosan veszítenek az erejükből. Európa feláldozásának bizonyítékát abban látta, hogy az USA, ha már Oroszország energiáira vágyik, mint Napóleon és Hitler vajon miért nem Alaszka felől támad? Sokkal jobb nekik, ha orosz és ukrán katonák halnak meg tőlük távol – érvelt – és egyetlen céljuk van: megsemmisíteni Európát.

Mielőtt Kusturica kiszaladt volna az épületből, még visszatért a cannes-i fesztivált érintő kérdésünkre. A korábban említett új filmjét szerinte a nyugati világban be som fogják mutatni. „A cannes-i fesztivál Volodimir Zelenszkijt ünnepli? Cannes hogyan ünnepelhet bárkit, aki a saját országát a katasztrófába vezeti és ráadásul rossz színész? Éppen ezért értékelem a magyar miniszterelnököt, aki a magyar emberek érdekében vezeti az országot?” – zárta az előadását Emir Kusturica.