Népszava;

antiszemitizmus;irodalmi Nobel-díj;Annie Ernaux;

2022-10-16 21:38:00

Antiszemitizmussal vádolják a friss Nobel-díjast

A héten külföldi és hazai cikkben anticionizmussal vádolták az irodalmi Nobel-díj idei kitüntetettjét, Annie Ernaux-t. – Az izraeli kulturális rendezvények bojkottálására és terroristák szabadon bocsátására szólított fel, Izraelt pedig apartheid-államnak nevezte – írja a Jerusalem Post összefoglalójára hivatkozva a Szombat.

A francia szerző egy libanoni terroristáról is úgy nyilatkozott „elkötelezett harcosa a palesztin nép ügyének és a gyarmatosítás elleni küzdelemnek”. Az írót ért vádakról Kácsor Zsoltot, író-újságírót, lapunk szerzőjét kérdeztük – Mélyen felháborít, hogy a szélsőségesen Izrael-ellenes nézeteiről ismert Annie Ernaux irodalmi Nobel-díjat kapott – válaszolt a szerző, aki abban semmi kivetnivalót nem lát, ha egy író egy olyan ország közéletével kapcsolatban is véleményt nyilvánít, amely nem a szülőhazája. – Az izraeli közéleti jelenségek észszerű kritikája nem egyenlő az antiszemitizmussal és anticionizmussal, azonban a francia írónő az Izrael-ellenes kirohanásaival messze túlment egy tolerálható határon. Gyilkosokat méltat, terrorszervezeteket ünnepel, miközben a Közel-Kelet egyetlen demokratikus országát teljesen alaptalan módon apartheid-államnak tartja. Európai kultúrkörben nem méltatunk gyilkosokat és nem ünneplünk terrorszervezeteket, ezt Ernaux is megtanulhatta volna az európai történelemből, amelyet az írásai alapján meglehetősen jól ismer. Mivel a tények nem támasztják alá az Izraellel és palesztinokkal kapcsolatos véleményét, nem tudom mással magyarázni a megnyilvánulásait, mint érzelmi alapú, beteges antiszemitizmussal. Nagyon sajnálom, hogy Ernaux ilyen rangos díjat kapott, mert attól tartok: ez felbátorítja az amúgy is egyre virulensebb európai, s benne a magyar neonáci-neofasiszta szubkultúrákat. – válaszolt a szerző, aki hozzátette: tudja, hogy a Nobel-bizottság az irodalmi díjjal irodalmi teljesítményt jutalmaz, ám e logika alapján Wass Albert esetében nagyvonalúan is eltekinthetnénk attól, hogy az erdélyi író nyilas eszméket vallott. – A felvetésre, miszerint korábban is kapott-e Nobel-díjat antiszemita író, Kácsor Zsolt Knut Hamsunt hozta fel példának – Igaz, ő még Hitler hatalomra kerülése és a vészkorszak előtt, 1920-ban kapta meg az elismerést – tette hozzá – viszont később lelkes támogatója volt Hitlernek, s az maradt a vészkorszak után is. Érthetetlen számomra, hogy Hamsun után száz évvel újra egy antiszemita író részesül a Nobel dicsőségében. Úgy látszik, módosításra szorul az ismert mondás: nem a történelem ismétli önmagát, hanem az új ostobák követnek el régi ostobaságokat – összegezte Kácsor Zsolt.