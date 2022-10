Videót készített az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, hogy a Fidesz-KDNP és propagandistái ugyanolyan Nyugat-ellenes kijelentéseket tesznek, mint Vlagyimir Putyin

Á. Z.;

Videó;Fidesz;USA;Magyarország;nagykövetség;

2022-10-17 22:42:00

Hétfő délután az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a Twitter-oldalán meg jelent egy videó, benne egy öt kérdéssel álló kvízzel, hogy a feladványként mellékelt kijelentést Vlagyimir Putyin orosz elnök vagy a Fidesz-KDNP valamelyik politikusa, illetve egy esetben szócsöve tette-e.

A megfejtés mindig az utóbbi, és bár nem is nehéz eltalálni őket, elég mellbevágó látni, hogy Semjén Zsolt KDNP-elnök, Orbán Viktor miniszterelnök helyettese nemrég arra a megjegyzésre ragadtatta magát, hogy

„Magyarország és az Egyesült Államok szövetségese egymásnak. Most, hogy Oroszország mindannyiunkat fenyeget, együtt kell kiállnunk és nem elsodródnunk egymástól” – kommentálta a videót az amerikai nagykövetség.

In recent weeks, several senior Hungarian government figures and government-funded commentators have made harsh anti-Western and anti-American statements. Hungary and the United States are Allies. As Russian aggression threatens us all, we must stand together, not move apart. pic.twitter.com/lG1Rmi74tc