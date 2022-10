nepszava.hu;

2022-10-19 09:20:00

Heti vírus: 11 947 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 118 beteg

Jelenleg 1 597 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt héten összesen 11 947 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 132 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 798 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztatási oldal szerda reggel.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 049 649 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 35 043 főre csökkent. Jelenleg 1 597 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 418 810 fő, közülük 6 205 327 fő a második, 3 898 566 fő a harmadik, 357 678 fő már a negyedik oltását is felvette.

Azt írják, a megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Már felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltás a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető.