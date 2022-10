Harsányi György;

Oroszország;hírszerzés;Ukrajna;háborús bűnös;gyűjtés;

2022-10-20 17:12:00

Százezer dollárt ajánlottak fel a maláj utasszállító gép 2014-es lelövése miatt körözött orosz hírszerző kézre kerítőjének

Igor Girkin egy ízben azzal dicsekedett, hogy "ő nyomta meg a háború indítógombját" Ukrajnában.

Lépésükkel egy civil adománygyűjtéshez csatlakoztak: Szerhij Szternenko ukrán aktivista, a Jobb Szektor egykori vezetőségi tagja, ismert videoblogger szombaton hirdette meg kezdeményezését, amelyre több neves személyiség is reagált, s egyetlen nap alatt 50 ezer dollár (több mint 21 millió forint) felajánlás érkezett. Az ukránok korábban is összeadtak már dollármilliókat, hogy drónok, fegyverek és más eszközök beszerzését finanszírozzák, ezzel is segítve katonáikat az orosz megszállók ellen vívott háborúban.

Az akció azt követően indult, hogy orosz katonai bloggerek és "hazafias" Telegram-csatornák sora adta hírül, hogy a nyilvánosságban Sztrelkov néven szereplő Igor Girkin újra kiveszi a részét az Ukrajna elleni harcokból, s egy önkéntes alakulattal a frontra ment. A "Z hadművelet: Az orosz tavasz haditudósítói" csatorna azt állította, hogy parancsnokhelyettesi beosztást kapott, és megfogadta, hogy nem ír többet az internetre.

Sztrelkov rendszeresen kommentálta az ukrajnai háború menetét, és büntetlenül bírálhatta az orosz hadvezetés tagjait és lépéseit - például mozgósítást szorgalmazott az orosz invázió februári kezdetétől fogva -, miközben sokakat letartóztattak ilyesmiért. Nemrég megnevezték őt azon nacionalista bloggerek között, akik ellen a hatóságok ellenőrzéseket helyeztek kilátásba a hadsereg "lejáratása" és hamis hírek terjesztése címén - emlékeztetett a Rigában működő orosz ellenzéki hírportál, a Meduza.

Igor Sztrelkov 2014 tavaszán a Szövetségi Biztonsági Szolgálat ezredeseként a Kreml által támogatott szakadár egységeket irányított a kelet-ukrajnai Szlovjanszk ostromában, majd az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság védelmi minisztere lett. Egy ízben azzal dicsekedett, hogy "ő nyomta meg a háború indítógombját" Ukrajnában. Miniszteri posztjáról azonban rövidesen távoznia kellett, nem sokkal a Malaysia Airlines Amsterdamból indult MH17-es járatának július 14-i lelövése után. Az ő nevével jelent meg az első, utóbb tévesnek bizonyult, internetes bejegyzés arról, hogy a lázadóknak sikerült lelőniük az ukrán hadsereg egy csapatszállító repülőgépét, s a helyszínen „fekete zsoldosok” holttestét találták.

Hollandiában vádat emeltek ellene három másik személlyel együtt, négyüket nevezve meg a 298 ember halálát okozó légi katasztrófa fő felelőseiként. Az ügyészség 2021 decemberében életfogytiglani börtönbüntetést kért rájuk. A holland bíróság várhatóan jövő hónapban hoz ítéletet az ügyben. Ukrajnában is több büntetőeljárás indult ellene, egyebek közt terrorizmus és a háborús törvények és szokásjog megsértése miatt. Sztrelkov ugyanis hírhedt volt brutalitásáról.

A Washington Post felidézi, hogy szlovjanszki irodájában a szakadárok 2014. júliusi kiűzése után talált dokumentumokból kiderült, ő rendelte el legalább három ember kivégzését Kelet-Ukrajnában, miután a katonai bírósági tárgyalások nem voltak eredményesek. Sztrelkov később beismerte, hogy további három embert is halálra ítélt, s egyikükkel maga végzett.

2014 augusztusában visszahívták Moszkvába, ahol rádióműsorokban szerepelt, majd 2016 májusában megalakította az Orosz Nemzeti Mozgalmat, amely "az Oroszországi Föderáció, Ukrajna, Belarusz és más orosz területek egyetlen összorosz államban való egyesítését" hirdette. Ezzel együtt is a háttérben maradt, mígnem az Ukrajna elleni átfogó invázió elindítása után befolyásos katonai bloggerként tűnt fel újra, s az utóbbi hónapokban a hadműveletek kiszélesítését szorgalmazta. „Az ukrajnai háború Oroszország teljes vereségéig folytatódik” - írta több mint 700 ezer Telegram-követőjének szeptember elején, a harkivi és herszoni régióban indított ukrán ellentámadás sikereit látva.

Október elején olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy visszatér az ukrajnai hadszíntérre. Múlt szombaton aztán felesége, Miroszlava Reginszkaja a Telegram-csatornájára közös fotót tett fel magukról, amelyen Sztrelkov egyenruhában feszített. Ez indította útjára az ukrán kezdeményezést, hogy fejpénzt gyűjtsenek kézre kerítéséhez, s az aktivisták egyike reményét fejezte ki, hogy a végösszeg Sztrelkov orosz bajtársai számára is elég vonzó lesz ahhoz, hogy feladják őt.

A megszállt Luhanszki terület ukrán kormányzója, Szerhij Hajdaj és Szerhij Sztakovszkij teniszező is azok között volt, akik jelentős összeget adományoztak. "+10 ezer dollár tőlem" - írta Hajdaj a Twitteren. "A bűnösnek felelnie kell a bűneiért". Órákkal később az ukrán katonai hírszerezés (GUR) egy körözési plakátot tweetelt, Girkin arcképével. "A GUR 100 ezer dollárt garantál az elfogott Girkinért" - állt a közleményben.