Gulyás Erika;

népszámlálás;

2022-10-21 07:00:00

„Saját észlelés alapján” indult nyomozás a népszavazási oldal terheléses támadása miatt

Az online kitöltési lehetőség utolsó tervezett napján, október 16-án vasárnap is elérhetetlenné vált a népszámlálási oldal. Ekkor nem került szóba támadás lehetősége, de a határidőt meghosszabbították szerdán 10 óráig.

Nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, miután a KSH a népszámlálás első napján az esti órákban azt tapasztalta, hogy nemcsak egyszerűen sokan akarják kitölteni a kérdőíveket, hanem terheléses támadás is érte az oldalt – közölte a rendőrség a Népszava kérdésére. Az akkor kiadott közlemény szerint a szervezet feljelentést akart tenni az ügyben, de végül a Népszava azt a választ kapta az ORFK sajtóügyeletéről, hogy a nyomozás „saját észlelés alapján” indult el, bővebb tájékoztatást pedig a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adnak.

Amikor az online kitöltési lehetőség utolsó tervezett napján, október 16-án vasárnap is elérhetetlenné vált a népszámlálási oldal, már nem került szóba a támadás lehetősége, de a határidőt meghosszabbították szerdán 10 óráig. Az eredmény pedig a legoptimistább várakozásokat is felülmúlja: az érintett 5 millió cím 63,5 százalékából, vagyis 3,2 millió címről 7 millió személyi kérdőívet küldtek be az állampolgárok. Budapesten majdnem 71 százalékos volt a beküldési arány, de Érden, Székesfehérváron és Szegeden ennél is többen használták ki az internetes válaszadási lehetőséget, a főváros XVI. és XVII. kerületében pedig a 80 százalékot is meghaladta az online kitöltött kérdőívek aránya. Vasárnap a KSH tájékoztatása szerint egymillió személyi kérdőívet küldtek vissza.

Ha nem találnak otthon senkit a felkeresett címen, akkor üzenetet hagynak, hogy mikor próbálkoznak újra és megadják a telefonszámukat is, hogy egyeztetni lehessen a látogatásról. Aki bizalmatlan és ellenőrizni akarja a felmutatott igazolvány eredetiségét, az hívhatja az ingyenes információs telefonszámot (+36-80-080-143). A válaszokat a számlálóbiztosok tableten rögzítik és a kérdőív lezárása után azonnal beküldik a KSH védett szerverére.

A szervezet még 2020-ban szerzett be 26500 tabletet, hogy ellássa velük a számlálóbiztosokat. A majdnem 1,7 milliárdos vásárlás után súlyos milliókba került az eszközök raktározása is, hiszen az eredetileg 2021-re tervezett népszámlálást a koronavírus járvány miatt Magyarország egy évvel elhalasztotta. Az kérdés, hogy a megvett tabletekből mennyit használnak fel, hiszen a vártnál magasabb online kitöltési arány miatt vélhetően egy részükre nem is lesz szükség.