Szalai Anna;

főváros;

2022-10-20 19:51:00

Jövő héten szavaz a főváros Tiborcz-adóról

Mivel azonban a fővárosi önkormányzatnak egész Budapesten csak a Margitszigeten van adókivetési joga, így tételes szabályozást is csak ide alkothatnak. A többi a kerületeken múlik.

A 2019-es főpolgármesteri kampány szerves része volt a Tiborcz-adó bevezetésére vonatkozó ígéret. A Karácsony Gergely vezette főváros most jutott el odáig, hogy javaslatot tegyen az új közteher bevezetésére, mivel a kormány a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt tiltotta mindenféle új adó bevezetését, illetve a meglévő díjak emelését.

A jelenlegi jogszabályi rendelkezések alapján kétféle módon lehet ingatlanadót kivetni: négyzetméterre vetítve vagy a korrigált forgalmi érték alapján. A főváros ez utóbbit választotta. Január elsejétől egy százalékos effektív mértékű adót vetnének ki az 1 milliárd forintot meghaladó korrigált forgalmi értékű, magánszemélyek birtokában lévő ingatlanokra. Vállalkozások esetén ilyen értékkedvezmény nem adható. Egy 5 milliárd forintos ingatlan korrigált forgalmi értéke 2,5 milliárd forint, ennek 1 százalékát kellene adóként fizetni. Mivel a fővárosi önkormányzatnak egész Budapesten csak a Margitszigeten van adókivetési joga, így tételes szabályozást is csak ide alkothatnak. Az erre vonatkozó javaslatról jövő héten dönt a Fővárosi Közgyűlés – jelentette be Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtöki háttérbeszélgetésén.

A város más részein a kerületek alkothatnak ilyen rendeletet.

A városvezetés mintát szeretne adni, ahogy tette ezt a kilakoltatási moratórium kiterjesztésekor, amihez azóta számos kerület csatlakozott.

A mérleg másik serpenyőjében a főváros által bevezetett rezsitámogatás van, amelynek révén 48 ezer forintos támogatási kaphatnak a rászorulók energiaszámláik kifizetésére. Az óriási érdeklődést mutatja, hogy az első 15 napban 1500 kérelem érkezett, ami 30-szor több, mint korábban.

A Fővárosi Közgyűlés napirendjén szerepel a 2014-es villamos- és trolibusz járműfejlesztési szerződésben szereplő CAF-villamos opció részleges lehívására vonatkozó javaslat. A megállapodás alapján 51 villamost vásárolhatna a főváros a mai áraknál 50-70 százalékkal olcsóbban, de ennek ára így is 50 milliárd felett lenne, így a városvezetés úgy döntött, hogy végül csak 20 rövid szerelvényt vásárolnak. Az első jármű 2024 szeptemberében érkezik meg. A főváros abban bízik, hogy az uniós forrásokból kapnak pénzt a most megrendelt villamosokra, hiszen Tarlós idején határozott kormányzati ígéret volt erre. Továbbra is bizonytalan viszont a közösségi közlekedésre járó 12 milliárdos állami normatíva kifizetése, egyelőre a támogatási szerződést sem írta alá a minisztérium.

A BKV energiatakarékossági okokból úgy döntött, hogy novembertől a fűtési szezon végéig lezárják az Akácfa utcai irodaházat. November 1-től kivonják a forgalomból a gázhajtású, CNG-buszokat, ugyanis ezek üzemeltetése gazdaságtalan az új gázárak miatt, kilométerenként 350 százalékkal kerülne többe. A kieső 53 CNG-buszt dízel járművekkel helyettesítik.

Bizonytalanná vált a városligeti jégpálya nyitvatartása is. Az év végéig rentábilisan működtethető a létesítmény a korábbi energiaszerződés jelenleg elérhetőnél alacsonyabb ára miatt, de januártól attól függ a nyitvatartás, hogy milyen beszerzési szerződést sikerül kötni.