Á. B.;

Gulyás Gergely;orosz propagandatevékenység;

2022-10-22 16:35:00

Gulyás Gergelyt címlapon hozta az orosz propaganda

Alighanem jókat mondhatott a miniszter - legalábbis moszkvai füllel.

Egy magyar vonatkozású hír fogadta azokat, akik szombat délután az orosz állami propaganda egyik zászlóshajójának, a TASZSZ oldalára látogattak.

A Kreml által kézivezérelt hírügynökség oldalának kezelői kiemelt hírnek azt tartották, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szankciókról beszélt a kormányinfón.

(A hivatkozott anyag a kép bal felső sarkában található - a szerk.)

A beszámoló szerint a fideszes politikus azt hangoztatta, a magyar kormány nem engedi, hogy az Európai Unió újabb szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, amelyek a magyar vállalatok gázszállításait érinthetik. Magyarországot kizárólag pragmatikus megfontolások vezérlik a kérdés megközelítésében. Egyúttal hangsúlyozta, „ez nem megtorló gesztus Oroszország felé”, és a Gazprommal kötött szerződéseknek semmi köze Magyarországnak az ukrajnai eseményekkel kapcsolatos álláspontjához. Budapest továbbra is elítéli Moszkva fellépését az ukrajnai konfliktusban. Egyúttal idézik a minisztertől a szankciókkal kapcsolatos magyar álláspontot, valamint azt, hogy a konfliktus lezárásának egyetlen módja a tárgyalás, amelyben Oroszország és Ukrajna mellett az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak is részt kell vennie.

A kormányinfóról egyébként folyamatosan tudósítottunk, percről-percre beszámolónkat itt olvashatja el.