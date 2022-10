Giorgia Meloni együttműködéséről biztosította Orbán Viktort

MTI-Népszava;

2022-10-23 09:46:00

Az új olasz kormányfő sorban válaszolt a neki érkező gratulációkra a Twitteren.

Az új olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni közös és hatékony megoldásokat sürgetett Európa jelenlegi gazdasági, energetikai és biztonsági kihívásaira Orbán Viktorhoz intézett üzenetében, amelyet a Twitteren közölt szombat este.

Giorgia Meloni a neki gratuláló összes politikusnak válaszolt, közöttük Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Joe Biden amerikai elnöknek is. Orbán Viktornak címezve azt írta:

Az MTI szerint az olasz média kiemelt hírként kezelte Orbán Viktornak az eskütételt követően szintén Twitteren közölt gratulációját, amelyben a Meloni-kormány megalakulását nagy napnak nevezte az európai jobboldal számára.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szintén jelentős napról írt Olaszország, az Európai Unió és a NATO számára. „Szükségünk van határozott és bátor vezetőkre, akik a tartós értékeket képviselik. Ma Európának és Lengyelországnak ilyen szövetségese van Rómában” - közölte Morawiecki.

A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni kormányával szombaton tette le esküjét.

