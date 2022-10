MTI-Népszava;

ünnep;1956;megemlékezés;Momentum Mozgalom;

2022-10-23 13:30:00

Momentum: A szabadságharc első lépése annak a kimondása volt, hogy nem akarunk tovább hazugságban élni

A szabadságharc első lépése annak a kimondása volt, hogy nem akarunk tovább hazugságban élni - közölte a Momentum Mozgalom elnöke 1956-ra emlékezve vasárnap.

Gelencsér Ferenc beszédében kiemelte, 1956. október 23-án a legkülönfélébb emberek találtak egymásra a kommunizmus hazugságainak elutasításában, és ez alapjaiban rendítette meg az akkori diktatúrát. – Fiatalok és idősek, budapestiek és vidékiek, férfiak és nők, munkások és értelmiségiek, konzervatívok, liberálisok és a rendszer önbecsapással leszámolni képes korábbi hívei együtt vallották: elég a hazugságokból, ideje kimondani az igazságot! - mondta a pártelnök.

A Momentum vezetője szerint az akkori diktatúra külföldi ügynököknek állította be a forradalmárokat, pedig ők csak azokért az értékekért harcoltak, amelyek sajnos ma is hiányoznak: szabad oktatás, szabad egyetem, szabad sajtó, szabad választások. – Most őket ünnepeljük, és azt, hogy kimondták az igazságot akkor, amikor tilos volt. Legyen ez intő jel a hatalom mai birtokosainak is. Az igazságot el lehet leplezni ideig-óráig, de az igazság iránti vágyat sosem lehet legyőzni – zárta beszédét a Momentum tájékoztatása szerint a párt elnöke.