2022-10-24 18:47:00

Novák Elődnek sikerült kiejtenie a „homoszexuálisok szaporodása” kifejezést a Parlamentben

„Én vagyok a garázda most? Hát ne szórakozzanak már!” - dühöngött a szélsőjobboldali politikus.

Nem hazudtolta meg magát a Mi Hazánk Mozgalom hírhedt figurája, aki egy vaskosan homofób és rasszista fröcsögéssel rukkolt elő a Parlament hétfő délutáni ülésén.

Novák Előd mentelmi jogának felfüggesztését azért kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész, mivel 2020-ban letépett az újbudai önkormányzat homlokzatáról egy szivárványszínű zászlót, valamint egy évvel korábban a XI. kerületben egy művelődési központban festékszóróval fújt le egy leszbikus csókot ábrázoló fotót. Mindezért rongálás, valamint garázdaság miatt kell majd bíróság elé állnia.

„Mondhatnám, hogy hát ott se voltam, ahogy bizonyos bűnözők szokták, akiket most nem nevezhetek a nevén, mert házelnök úr rögtön a nyakamba akasztana egy újabb eljárást is, de valójában vállalom. Sőt, büszke vagyok rá, hogy bevontam a szivárványos zászlót” - jelentette ki a politikus. „Van, aki az LMBTQ rövidítés valamelyikére büszke, valaki haladóbban már a pedofíliára, egyesek már a nekrofíliára, én a normalitáspárti akcióimra vagyok büszke, akármi is jár érte”. Azt hangoztatta, szerinte kihívóan közösségellenes magatartást épphogy azok követték el, akik a szivárványos zászlót kitűzték. „Én vagyok a garázda most? Hát ne szórakozzanak már!” - dühöngött.

Végezetül kijelentette, a Mi Hazánk csökkentené az úgynevezett „divat és érdek” homoszexuálisok számát. „A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kellene kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami persze nem az. Hát nem az, értsék már meg, és nem kéne gyerekek örökbefogadását sem követelniük így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni” - fogalmazott. Ezen mondat utána levezető elnök Latorcai János kikapcsolta a politikus mikrofonját és jelezte neki, ezt az eladást inkább majd a bíróságon mondja el.

A képviselők végezetül felfüggesztették Novák Előd mentelmi jogát.