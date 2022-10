Varga Péter;

iskolai lövöldözés;

2022-10-25 18:08:00

Újabb iskolai lövöldözés történt Amerikában

St. Louis egyik középiskolájában egy 19 éves fegyveres két embert megölt, többet megsebesített, végül a rendőrök őt is lelőtték.

A legújabb iskolai lövöldözés helyi idő szerint hétfőn délelőtt az amerikai Missouri állambéli St. Louis város Central Visual and Performing Arts High School-jában (Központi Vizuális- és Előadóművészeti Középiskola) történt, a gyanúsított - akit a rendőrök az első hívás beérkezése után 15 perccel lelőttek - Orlando Harris 19 éves fiatalember. Tavaly végzett az iskolában, és nem volt priusza. Tettének okára még nem derült fény, de azt tudni, hogy mentális zavarai voltak.

Egy 61 éves tanár Jean Kuczka, aki egészségtant és testnevelést oktatott, és egy 15 éves lány, Alexandria Bell halt meg, ő a jövő hónapban lett volna 16 éves. Négyen golyótól, hárman más módon sebesültek meg. “Papíron kilenc áldozatunk van, de valójában több százan sérültek meg. Minden túlélő magával fogja hordozni a traumát” - mondta Mike Sack rendőrfelügyelő.

Az elkövető egy hosszú csövű puskát használt, amihez csaknem egy tucat nagykapacitású tárja volt, Sack szerint ezért sokkal rosszabbul is történhettek volna a dolgok. A rendőrök - köztük szolgálaton kívüliek is - gyorsan cselekedtek, a hatóságok szerint az ajtók zárva voltak, így nem tudni Harris hogyan jutott be az épületbe, és Sack nem akart részleteket elárulni, hogy ne könnyítse meg mások dolgát hasonló esetekben. “Az iskola és az ajtók is zárva voltak. A biztonságiak kiváló munkát végeztek. Amikor felismerték, hogy a gyanúsított be akar hatolni, értesítették a többieket és azonnal kapcsolatba létek velük. Nem volt megbeszélés a járdán, nem volt vita. Arendőrök azonnal elindultak befelé” - jelentette ki Sack. Az első hívás 9 óra 11 perckor érkezett, a rendőrök négy perc múlva már benn voltak az iskolában. Megtalálták a fegyverest és azonnal lőni kezdtek rá. Két perccel később halott volt. A gyerekek kezdetben azt hitték, gyakorlatról van csak szó, amíg meg nem hallották az üvegcsöröpölést és a tanárok kiabálását. Az iskolához olyan rendőrök is hamar odaérkeztek, akik egy közeli templomban éppen egy kollégájuk temetési szertartásán vettek részt.