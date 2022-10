Juhász Dániel;

lapszemle;

2022-10-25 19:16:00

Egyre többen fognak össze az oktatásért

Az elmúlt hetekben soha nem látott összefogás alakult ki az oktatási rendszer reformjáért, a pedagógusok anyagi és társadalmi megbecsüléséért.

Az idei tanévben eddig 56 tankerületi központban, országszerte 74 településen összesen 182 demonstrációt, szolidaritási akciót számolt össze a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), szinte valamennyi megmozdulást elsősorban diákok, szülők, oktatási dolgozók szervezték. A tiltakozási hullám a vasárnapi több tízezer fős budapesti tüntetést követően sem csillapodik.

Szerda este Budaörsön lesz fáklyás felvonulás a helyi oktatási-nevelési intézmények felhívására, és hasonló megmozdulás lesz Szigetszentmiklóson, ahol lámpás vonulást terveznek, hogy a lámpák fénye “világítson a szabad oktatásért”. Csütörtökre a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete hirdetett újabb, egységes iskolai sztrájkot, de szolidaritási akciókból sem lesz hiány ezen a napon sem. Az Egységes Diákfront minden eddiginél nagyobb élőláncos demonstrációt szervez reggel háromnegyed nyolctól Budapesten, a cél az, hogy “körbeöleljék” a fővárost egy több kilométer hosszú, a Nagykörúton és a budai oldalon körbeérő élőlánccal. Az eseményre már rengeteg iskolából jelentkeztek résztvevők.

Több más akció is lesz csütörtökön, illetve pénteken Budapesten, valamint Dunaújvárosban, Diósdon, Balmazújvárosban, Hajdúböszörményben, Kaposváron, Kiskunhalason, Gyálon, Balatonkeresztúron, Várpalotán, Dunakeszin, Szentendrén, Gödöllőn, Baján, Nagyatádon, Szombathelyen és Kecskeméten is, pedagógusok, diákok, szülők szervezésében. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia után szolidaritási nyilatkozatot adtak ki a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és munkatársai, akik gyűjtést is szerveznek a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusoknak.

A tanárok, diákok, szülők 9 pontban fogalmazták meg követeléseiket: egyebek mellett értékálló tanárbéreket, oktatási minisztériumot, a polgári engedetlenséggel tiltakozó pedagógusok kirúgással fenyegetésének leállítását követelik.