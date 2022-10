V. P.;Á. Z.;

USA;twitter;vásárlás;üzlet;Elon Musk;

2022-10-28 05:45:00

Elon Musk most tényleg megvette a Twittert, azonnal kirúgta az elnök-vezérigazgatót

Megveszi? Nem veszi meg? Mármint Elon Musk a Twittert. Hónapokon át találgatott a világ, hogyan végződik a Tesla-vezér és a mikroblog-szolgáltató viharos románca. Csütörtökön kiderült, hogy a dél-afrikai milliárdos, a világ leggazdagabb embere letette az asztalra a cégért ígért 44 milliárd dollárt.

Lezárta a Twitter megvételének a folyamatát Elon Musk. A dél-afrikai milliárdos üzletember 44 milliárd dollárt adott a mikroblog-szolgáltatóért, amelynek tulajdonosaként azonnal kirúgta a cég vezetésének több prominens alakját, így Parag Agrawal elnök-vezérigazgatót, Ned Segal pénzügyi igazgatót és Vijaya Gadde jogi igazgatót is – írja a CNN.

A Reuters úgy tudja, hogy az elnök-vezérigazgató és a pénzügyi igazgató a Twitter San Francisco-i székházában tartózkodott az ügylet lezárásakor, az épületből biztonságiak kísérték ki őket.

A három tisztségviselő kirúgása előtt felröppentek hírek arról, hogy Elon Musk a Twitter munkatársainak csaknem a háromnegyedétől meg akar válni, de ezt ő maga cáfolta. A dél-afrikai milliárdos – aki a cégben kisebbségi részvényesként eddig is jelen volt – wzerdán egy mosdókagylóval állított be a San Francisco-i székházba, elbeszélgetett az emberekkel, akiknek állítólag azt mondta, azért döntött a Twitter megvásárlása mellett, mert próbálja megmenteni az emberiséget. A kirúgásokról egyébként sem a cég, sem Elon Musk nem tett hivatalos bejelentést, az egyik társalapító, Biz Stone viszont már el is búcsúzott tőlük.

Thank you to @paraga, @vijaya, and @nedsegal for the collective contribution to Twitter. Massive talents, all, and beautiful humans each! — Biz Stone (@biz) October 28, 2022

„Haldoklik a Twitter?” - kérdezte áprilisban Elon Musk amerikai milliárdos - a Tesla és a SpaceX tulajdonosa - pár nappal azelőtt, hogy 14-én bejelentette, 44 milliárd dollárért megvásárolná a közösségimédia-óriást, „hogy arénát építsen a szabad beszédnek”.

Öt százalék, kilencven százalék

Azóta szappanoperába illő, csavaros (egyébként Twister néven létezik másik mikroblog-szolgáltató is az Egyesült Államokban), nehezen kibogozható szálakon futó történet vette kezdetét, májusban például kiderült számára, hogy a Twitter oldalain rengeteg a kamuprofil, tízből akár kilenc is az lehet, állította. Vagyis, ha az aktív véleményformálók nagy része nem létezik, valójában csak egy személy, vagy szervezet áll több felhasználó mögött, vagy egyenesen robotok generálják a tartalmakat világszerte, akkor azok a vélemények, amelyek napvilágot látnak a szociális média oldalain manipuláltak, legyenek azok gazdasági vagy politikai természetűek. Az ezek által generált reklámbevételek tehát valószínűleg szintén hazugságok, így a cég korántsem ér annyit, amennyit ajánlott érte. A Twitter jogászai azonban azt állították, az ő felméréseik szerint a kamuprofilok csak 5 százalékot tesznek ki, amire Elon Musk természetesen a Twitteren válaszolta: „Oké, tehát ha meg akarom venni a házadat és azt mondod, csak 5 százalékába költöztek be termeszek, az elfogadható szám, de ha kiderül, hogy 90 százalékába, az már nem oké!”.

Azt mindenesetre nehéz eldönteni, mi számít hamis profilnak, a valós szám független kutatók szerint 20 százalék lehet. Parag Agrawal ez ügyben többször is üzent Elon Musknak, aki a maga nyers stílusában a jól ismert kaki-emojival válaszolt.

Persze komolyabb fordulatot is vett az ügy, Elon Musk visszalépett az üzlettől, a Twitter ezért beperelte. A per folyt a maga útján, mígnem Elon Musk pár hete újabb, a járulékos költségekkel együtt 46,5 milliárd dollárról szóló ajánlatot tett, amit viszont a Twitter nem fogadott el. Ráadásul közbeszólt a bíróság is, amely szerint nem vet túl jó fényt a jogbiztonságra és jogegyenlőségre, ha egy milliárdos, e minőségéből adódó hatalmával visszaélve ilyen kétes módon kezelne egy ilyen volumenű üzleti tranzakciót.

Kihaló nehézsúlyúak és más zavaró trendek

A Reuters is az ügy nyomába eredt, és betekintést nyert a Twitter belső kimutatásaiba, amely szerint a cég küzdelmet folytat azért, hogy megtartsa legaktívabb felhasználóit, akik a túlélést jelentik az üzlet számára. Ők a „nehézsúlyú tweetelők”, akik a havi felhasználói létszám mindössze tíz százalékát teszik ki, de a tweetek 90 százalékáért felelősek, a bevétel felét generálva. Ők a hét hat napján lépnek be az oldalra, és háromszor-négyszer posztolnak. A járvány kezdete óta azonban egyre tünedeznek. Az is rosszul érinti az oldalt, hogy az eltűnők között sok az angol nyelvű ,,nehézsúlyú felhasználó", ami tovább csökkenti a reklámbevételeket: több nyereség származik az USA-ból, mint a többi piacról együttvéve.

Az sem tesz jót a látogatottságnak, hogy a leggyorsabban növekvő keresettségű oldalak a kripotovaluta és a munkahelyen nem biztonságos tartalmak, például a pornó, utóbbiakat tehát napközben sokan nem keresik fel. Eközben a hírekkel, sporttal, szórakoztatással kapcsolatos témák egyre csökkenő érdeklődést keltenek közöttük, pedig ezek a legkívánatosabb felületek a reklámozók számára.Az amerikai fiatalokat (a reklámbefektetők legnagyobb célcsoportját) egyszerűen már nem érdekli annyira a Twitter, mint régebben. Ezek „zavaró” trendek, amiket a napi felhasználók növekedésének számai még elfednek.

A Reuters kérdésére a Twitter szóvivője azt válaszolta, hogy a felméréseik szerint a globális közönségünk száma nőtt, 2022 második negyedévében elérte a 238 millió mDAU-t (pénzben kifejezhető napi felhasználó).