2022-10-27 20:31:00

Egyre kétségbeesettebbek az aktivisták, de a rongálás nem állítja meg a klímaváltozást

Durvulnak az eszközök, amelyekhez az aktivisták nyúlnak, hogy felhívják a figyelmet a közelgő klímakatasztrófára. Egy nemzetközi kutatás szerint viszont egyre kevésbé aggódunk az éghajlatváltozás miatt.

A művészeti galériák a közelmúltban a figyelemfelkeltő tiltakozások népszerű helyszíneivé váltak. Az alábbiak csak a legutóbbi hetek esetei, amikor klímaaktivisták meghökkentő eszközökhöz nyúltak, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a közelgő klímakatasztrófára.

Nem mondom, hogy helyeslem az ilyen akciókat, de megértem az elkeseredésüket – mondta lapunknak Ürge-Vorsatz Diána klímakutató. Sokan úgy érzik, hogy való di esély van arra, hogy a civilizációnk rövid időn belül komoly bajban lesz, ha nem változtatunk a magatartásunkon, a viselkedésünkön. A jelenlegi döntéshozatali rendszerek pedig mind vállalati, mind politikai szinten képtelenek figyelembe venni a hosszabb távú környezetvédelmi érdekeket. Ma az a jó vezető, aki maximum négy évre tervez. Aki ennél hosszabb távra akar gondolkodni, intézkedéseket tenni, az elbukik” – fogalmazott Ürge-Vorsatz Diána. – Én is kétségbe vagyok esve, és őszintén szólva nem tudom, mit kellene tenni annak érdekében, hogy komolyabb változások történjenek annak érdekében, hogy megállítsuk a klímakatasztrófát. Vannak programok, erre irányuló lépések, de a jelek szerint sajnos ez még mindig nem elég. Lehet, hogy valóban nincs más út, mint a polgári engedetlenség.

Abszolút jogos feltenni azokat a kérdéseket, hogy ez-e a megfelelő módja a tiltakozásnak – nyilatkozta lapunknak Pribéli Levente környezetvédelmi aktivista. – Látva, hogy mennyire nincs érdemi cselekvés a klímaváltozással kapcsolatban, teljesen érthető, hogy ez feszültséget generál sok környezetvédőben. Azonban én személy szerint az erőszakmentességben hiszek, úgy gondolom, hogy csak a polgári engedetlenségnek van helye ilyen ügyekben is. Nem szerencsés, ha a környezetvédők akciója ellenszenvet vált ki a társadalom többségében. Másképp kell elérnünk a társadalmi változásokat” – tette hozzá.

Ő maga ugyan nem dobálna meg étellel múzeumbéli festményeket, ám megérti azokat, akik így cselekszenek - erről beszélt lapunknak Somlói Kinga, a Greta Thunberg inspirálta nemzetközi klímavédelmi mozgalom, a Fridays for Future magyarországi szárnyának önkéntese. – Míg azt gondolom, hogy radikális szemléletváltásra, és ebből következő radikális cselekvésre van szükség, erre nem mindig a radikális figyelemfelhívás a megfelelő eszköz. Nem ellenzem az ilyen megmozdulásokat, de annyira nem is értek egyet velük, hogy magam is részt vegyek egy ilyenben – fogalmazott a 19 éves aktivista. A mozgalmon belül ugyanakkor megoszlanak a vélemények az ügyben.

Sok fiatal aktivista érzi úgy, hogy nincs más módja felhívni a figyelmet a klímaváltozásra, csak ha valami olyat tesz, ami sokakból felháborodást vált ki. Természetesen másképp gondolnám, ha az aktivisták a festményekben valóban kárt okoztak volna. Ugyanakkor abban egymás között egyetértünk a mozgalomban, hogy akadnak ennél produktívabb vagy hatásosabb módok a társadalmi szimpátia elnyerésére – jelentette ki Somlói Kinga.

Az FFF önkéntese hangsúlyozta: ők az erőszakmentes akciók hívei, igyekszenek senkinek sem ártani, senkit sem megsérteni, csupán a véleményüket kifejezni. Úgy érzi azonban, hogy ennyi nem elég. – Világosan látszik, hogy az ilyen az akciók már nem ütik meg az ingerküszöböt. Amikor viszont megosztó dolog történik, arra viszont az emberek rögtön felkapják a fejüket – tette hozzá. Szerinte a festményeket célzó akciók jobban elérnek a kultúrát és művészetet tisztelő értelmiséghez. Ők személyesebben megszólítva érzik magukat, mint mondjuk egy globális klímasztrájk alkalmával.

A magyar aktivista úgy látja: léteznek olyan emberek, akiknek sehogyan sem tudnának megfelelni. Amikor például a Greenpeace segítségével a szeptember 23-i globális klímasztrájkot szervezték és Facebook-hirdetésben reklámozták az eseményt, akkor számos gyűlölködő, kioktató kommenteket kaptak.

- emlékezett vissza. – Sajnos komolyabb problémáink vannak annál, mint amiket egy szemétszedéssel meg lehetne oldani. Rendkívül szűk az időkeret, amelyen belül az élhető jövő érdekében cselekedhetünk.”

A ELTE szociológia szakán tanuló fiatal az ellenséges hozzáállás mögött mélyebb társadalmi problémákat lát. “Mi, magyarok hosszú idő idő alatt úgy szocializálódtunk, hogy kizárólag saját dolgunkkal kell törődnünk. Így, amíg nem fogjuk saját bőrükön tapasztalni a klímaváltozás káros hatásait, nem is fog változni a hozzáállásunk ez ügyben” - állapította meg Somlói Kinga. Megítélése szerint ugyan hasonló mentalitás jellemző az egész régió, mégis sok szempontból hazánkban a legrosszabb a helyzet. Erre a következtet más közép- és kelet-európai országokból származó FFF-aktivistákkal folytatott beszélgetésekből, amelyekre a napokban tartott prágai klímatüntetésen és -táborban került sor.

A magyar aktivista mindenesetre abbéli reményét fejezte ki, hogy a festményes performanszok felrázhatják a tömegeket. – Bízom benne, hogy ez beindít egy beszélgetést, amelynek nem az lesz a konklúziója, hogy a klímaaktivisták utálják a művészeteket és semmi sem szent nekik. Azt szeretném, ha az emberek elkezdenék komolyabban venni az ökológiai- és klímakatasztrófa kockázatát, és ráébredni, hogy ők mit tudnak tenni ez ellen. Nem csak mi, hanem a tudósok is azt mondják évek óta, hogy ha nem változtatunk most és radikálisan, annak annak beláthatatlan következményei lesznek – nyilatkozta a Népszavának Somlói Kinga.