2022-10-28 07:26:00

Videón, amint panelházak közt képzi a lopott héjákat egy társaság - hamarosan vádat emelhetnek ellenük

Rendszeresen lopkodták a fiókákat a fészkekből, emellett más élő állatokat is találtak náluk.

Természetvédelmi oltalom alatt álló állatokra követett el több bűncselekményt egy társaság.

Az ügy még 2019-ben indul: ekkor érkezett jelzés a rendőrségre, hogy a vadon élő populációt jelentős kár érte, ugyanis a fokozottan védett állatfajokhoz sorolt ragadozómadarak fészkeit ismeretlenek fosztogatják, és kilopják belőle a kis fiókákat. A nyomozók 2020 májusában Tahitótfalu külterületén érték tetten az elkövetőket, amint éppen a 30 méter magas fák koronáján lévő fészkekből a párhetes héjafiókákat vették ki. Később a gyanúsítottaknál tartott kutatások során átfésülték az ott talált laptopokat és mobiltelefonokat, így lett teljes az elkövetői kör, még 9 ember gyűjtöttek be a rendőrök. Mint az a rendőrök számára a nyomozás során világossá vált, a ragadozómadarak megszerzésével az elkövetők célja az illegális solymászat volt. Hiszen a szárnyasokat a kisebb állatok elejtésére trenírozták. Belenyúlva a természet saját rendjébe, a fiókákat a fészekből kiszedve arra képezték ki, hogy a kisebb testű állatokat – mint a nyúl, pocok, róka vagy fácán – elfogják.

A madarak éles bevetése során zsákmányolt kisállatok elejtésével – ami lopásnak minősül – esetenként volt, hogy akár 50 ezer forint kárt okoztak.

Az egyenruhások az elkövetőktől 12 élő állatot foglaltak le. Ezek között volt 8 héja, 2 szalagos álölyv és 2 afrikai uhu. A madarak elhelyezéséről a környezetvédelmi hatóság gondoskodott. A gyanúsítottak otthonaiban a rendőrök találtak 4 preparátumot is: héját, karvalyt, barna rétihéját és sárgarigót is. Ezek mindegyike természetvédelmi oltalom alatt áll, birtoklásukhoz érvényes engedéllyel egyikük sem rendelkezett.

A 11 férfit és a 2 nőt összesen 40 bűncselekménnyel gyanúsították meg a nyomozók. Többségében természetkárosítás, lopás és orvvadászat miatt kell felelniük, de páran közülük elkövettek lőfegyverrel visszaélést is, illetve egyiküket a nyomozók meggyanúsították veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésével is. Míg volt egy olyan eset, mikor az egyik gyanúsított a védett példányok eredetét valótlan tartalmú okirattal akarta igazolni, így neki magánokirat hamisítás miatt is felelnie kell. A lefolytatott vizsgálat nyomán 13 emberrel szemben javasolnak vádemelést a Gödöllői Járási Ügyészségen - derül ki a rendőrség tájékoztatásából.